Кабмин ограничил зарплаты членов набсовета «Нафтогаза»

Кабинет министров Украины установил максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины " суммой 6,33 млн грн (около $19 тыс. в месяц по текущему курсу).

Согласно обнародованному на правительственном портале постановлению №503 от 19 мая 2021 года, это ограничение действует сроком до 30 апреля 2022 года.

В 2020 году НАК "Нафтогаз Украины" уменьшил стоимость оплаты услуг членов наблюдательного совета в 2,1 раза (на 15,39 млн грн) по сравнению с 2019 годом - до 14,04 млн грн.

Согласно отчету о платежах "Нафтогаза" за 2020 год, услуги главы совета Клер Споттисвуд обошлись в 3,55 млн грн, Людо Ван дер Хейдена - 3,05 млн грн, Бруно Лескуа - 3,04 млн грн, Натальи Бойко - 2,33 млн грн, Амоса Хохштайна - 2,07 млн грн.

В 2019 году "Нафтогаз" направил на оплату услуг членов набсовета 29,4 млн грн, в 2018 - 29,3 млн грн.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров переизбрал еще на год пять членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые ранее объявили об отставке с 14 мая в связи с конфликтом вокруг смены главы компании. Глава набсовета Клэр Споттисвуд уточнила, что условием продолжения работы станет сохранение текущего состава правления "Нафтогаза".

Независимыми членами наблюдательного совета "Нафтогаза" являются его глава Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо ван дер Хейден. Полномочия Споттисвуд и Лескуа истекали 14 июня. Представителями правительства в набсовете являются Юлия Ковалив и Наталья Бойко, их полномочия истекали в 2022 году.

Напомним, Кабинет министров на внеочередном заседании 28 апреля уволил главу НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, назначив на эту должность Юрия Витренко в обход решения наблюдательного совета.

Сам Витренко рассказал, что возглавить "Нафтогаз" ему предложил Владимир Зеленский, а окончательно вопрос решался в считанные часы и заявление на должность пришлось писать уже во время назначения. В свою очередь Коболев пообещал оспорить свое увольнение в суде.