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Укроборонпром выиграл суд у российского МиГа. Отказался платить агрессору по контракту
14:42 21.05.2021 |
Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины принял окончательное решение в пользу Красиловского агрегатного завода, входящего в оборонный концерн Укроборонпром, в деле против российской самолетостроительной корпорации МиГ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Судебный спор касался требования МиГ к предприятию концерна вернуть средства, уплаченные по контракту от 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения.
Поставки продукции стали невозможны из-за российской агрессии и санкций Украины против России, говорится в сообщении.
Спор рассматривался судами более двух лет. Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации МиГ делают невозможным возвращение полученных средств.
МиГ входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.
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