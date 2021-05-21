Укроборонпром выиграл суд у российского МиГа. Отказался платить агрессору по контракту

Кассационный суд в составе Верховного Суда Украины принял окончательное решение в пользу Красиловского агрегатного завода, входящего в оборонный концерн Укроборонпром, в деле против российской самолетостроительной корпорации МиГ. Об этом сообщает пресс-служба концерна.

Судебный спор касался требования МиГ к предприятию концерна вернуть средства, уплаченные по контракту от 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения.

Поставки продукции стали невозможны из-за российской агрессии и санкций Украины против России, говорится в сообщении.

Спор рассматривался судами более двух лет. Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации МиГ делают невозможным возвращение полученных средств.

МиГ входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.