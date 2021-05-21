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Dragon Capital приобрел логистический комплекс «Амтел» под Киевом
13:01 21.05.2021 |
Компания UCPIH Ltd, которая входит в группу компаний Dragon Capital, завершила сделку по приобретению офисно-логистического комплекса «Амтел» (с. Белогородка, Киевская область) площадью 100 208 кв.м у международной девелоперской компании Amtel Properties.
Логистический комплекс класса «А» расположен непосредственно на фасаде трассы T1012, между Одесской и Житомирской трассами в 6-ти км от кольцевой дороги Киева.
«Мы рады объявить о приобретении 11-го логистического комплекса в наш портфель складской недвижимости, - комментирует Владимир Тимочко, управляющий директор по прямым инвестициям Dragon Capital. - Комплекс «Амтел» станет крупнейшим объектом в нашем портфеле, а его покупка позволит нарастить площадь складов под нашим управлением на правом берегу Днепра до 294 000 кв.м, и в целом в Украине - до 391 000 кв.м.
Эта инвестиция подтверждает нашу веру в перспективность сектора складской и промышленной недвижимости в нашей стране. Мы планируем продолжать инвестиционную активность в этом секторе, в том числе через реализацию индустриальных парков «Е40» в Киеве и «М10» во Львове. В этом году планируем начать строительство первых очередей этих проектов площадью 25 500 кв.м и 14 500 кв.м соответственно».
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