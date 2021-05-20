Финансовые новости
- |
- 20.05.21
- |
- 12:34
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Правление «Нафтогаза» будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд
11:32 20.05.2021 |
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" и украинское правительство как акционер компании договорились о сохранении действующего ее правления как минимум до конца текущего года, сообщила глава набсовета НАК Клэр Споттисвуд.
"Наблюдательный совет и акционер обязуются сохранить правление в должности как минимум до 31 декабря 2021 года и заключить дополнительные соглашения к существующим контрактам с членами правления", - написала она в колонке для агентства "Интерфакс-Украина" в четверг.
По словам Споттисвуд, это одна из ряда договоренностей, достигнутых между набсоветом компании и правительством в результате "здравого и продуктивного диалога", позволяющего всем пятерым членам НС принять предложение о повторном назначении на срок до одного года на условиях подписанных ранее контрактов.
Вместе с тем она отметила, что члены НС полностью открыты к обсуждению вопроса привлечения новых членов в соответствии с установленными процедурами.
Согласно договоренностям между НС и правительством, процесс избрания нового главы правления должен быть начат не позднее 1 ноября 2021 года, а также должна быть завершена оценка конфликта интересов назначенного главы правления согласно закону о предотвращении коррупции и минимизированы возможные в этой ситуации риски для работы НАК, указала глава НС.
При этом Споттисвуд отметила, что правительство подтвердило намерения по избранию нового независимого члена НС, который заменит Амоса Хохштейна, и прекращению членства Роберта Бенша не позднее 17 мая 2021 года.
Кроме того, по ее словам, стороны договорились, что любые изменения утвержденной стратегии развития компании должны согласовываться с нынешним правлением и набсоветом.
Среди договоренностей она назвала, в частности, обеспечение оценки учетной политики компании в соответствии с требованиями законодательства Украины и стандартов МСФО, совместную оценку стратегии, операционной модели и подходов к назначению руководства компании, разработку и начало процесса проверки, отбора и изменений состава правления и НС, а также обеспечение соответствия их полномочий действующему уставу компании и другим релевантным нормативным документам.
Вместе с тем правительство обязуется публично поддерживать компанию в выполнении запланированной программы морских сейсморазведочных работ, запуск которой запланирован на середину 2021 года, отметила Споттисвуд.
"Все члены наблюдательного совета готовы конструктивно сотрудничать по этим и другим вопросам, связанным с работой группы "Нафтогаз", с главой правления, назначенным правительством. Всем нам необходимы четкие стандарты корпоративного управления, соблюдение которых будет единым и незыблемым правилом для всех", - резюмировала глава НС.
Как сообщалось, правительство Украины на заседании 19 мая переизбрало сроком до одного года пять действующих членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая.
Помимо Споттисвуд были переизбраны еще два независимых члена набсовета - Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства - Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Казначеи уверены, что львиная часть продажи валюты под уплату налогов уже прошла
|«Минск» вместо «Нормандии». Как Путин испортил Зеленскому праздничную пресс-конференцию
|Сам себя похитил? Чем опасно дело Чауса для Зеленского
|Виталий Бала: Обыск в доме, где живет Кличко, дал ему козырь в противостоянии с Банковой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Правление «Нафтогаза» будет сохранено минимум до конца текущего года – глава набсовета Споттисвуд
|«Ощадбанк» отсудил доменное имя у "дочки" российского «Сбербанка»
|«Укрпочта» отключает терминалы сторонних банков в отделениях из-за пенсий
|Кабмин переизбрал 5 действующих членов набсовета «Нафтогаза» на срок до года - премьер
|Действующий набсовет «Нафтогаза» готов подписать контракты еще на один год – глава НС
|Укрзализныця запустила седьмой автомобилевоз
|ДТЭК Ахметова не пускает экологов на свои объекты – глава Госэкоинспекции
Это интересно
|Мошенники под видом Илона Маска украли более 2 млн долларов в криптовалюте
|Илон Маск: Завод Tesla в Германии заработает в 2021 году
|Hyundai Nexo установил мировой рекорд дальности хода для машин на водороде
|Спутниковый интернет Илона Маска ускорился более чем в пять раз с начала года
|Toyota придумала, как уберечься от кражи катализаторов
|Porsche запустила программу глубокой персонализации автомобилей
|Представлен Sharp Aquos R6 – первый в мире смартфон с дюймовым датчиком изображения