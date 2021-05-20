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«Ощадбанк» отсудил доменное имя у "дочки" российского «Сбербанка»
10:54 20.05.2021 |
Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, которым был удовлетворен иск АО "Ощадбанк" к ПАО "Сбербанк" и ПАО "Сбербанк России".
Как сообщает пресс-служба суда, соответствующее решение принято в деле по иску "Ощадбанка" к "Сбербанку" и "Сбербанку России", а также ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности" и ФЛП Олейникова И.В. о прекращении нарушения прав.
По мнению истца, торговые марки ответчиков по свидетельствам Украины и международными регистрациями не соответствуют условиям предоставления правовой охраны, поскольку похожи настолько, что их можно спутать с торговой маркой "Сбербанк", которая была ранее зарегистрирована на имя "Ощадбанка", а также, что "Сбербанк" незаконно использует торговую марку "Сбербанк" в доменном имени "sberbank.ua" и в своем фирменном наименовании, предоставляет финансовые услуги по использованием торговой марки "Сбербанк" и рекламирует их в интернете.
Хозяйственный суд Киева своим решением частично удовлетворил иск, признал недействительными ряд свидетельств на товарный знак, владельцем которого является "Сбербанк" признал недействительными международные регистрации на торговую марку, владельцем которой является "Сбербанк России" в части регистрации для всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ. Решением суда также запрещено обществу "Сбербанк" незаконно использовать товарный знак "Сбербанк" по свидетельству Украины, владельцем которого является "Ощадбанк". Кроме того, обязано ФЛП Олейникова И.В. осуществить переделегирование доменного имени sberbank.ua в пользу "Ощадбанка".
Как сообщалось, в ноябре 2020 года Верховный Суд отклонил кассационную жалобу ПАО "Сбербанка России" и оставил в силе решение о признании торговой марки "Сбербанк" собственностью государственного "Ощадбанка".
Таким образом государственный "Ощадбанк" выиграл суд у АО "Сбербанка" о праве собственности на торговую марку "Сбербанк", что разблокирует процесс запрета российскому банку использовать это наименование.
В "Ощадбанке" отмечали, что в основном споре "Ощадбанк" настаивает на незаконности переименования украинской "дочки" "Сбербанка России" в "Сбербанк" и заявил о нарушении прав интеллектуальной собственности еще в январе 2016 года. Рассмотрение этого иска было приостановлено до рассмотрения дела, в котором "Сбербанк" пытался признать незаконным регистрацию "Ощадбанком" прав на торговую марку "СБЕРБАНК".
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