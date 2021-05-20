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«Укрпочта» отключает терминалы сторонних банков в отделениях из-за пенсий
23:14 19.05.2021 |
"Укрпочта" со среды, 19 апреля, выключает все терминалы сторонних банков в своих отделениях - таким образом компания выступает против принудительного перевода населения в банки для получения пенсий и субсидий.
Об этом директор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал в своем Facebook.
Он отмечает, что накануне премьер Денис Шмыгаль дал поручение "Укрпочте", Минсоцполитики и ПФУ отработать изменения в Постановление 277, которым принудительный перевод (за исключением четырех групп населения) предполагалось с 1 сентября 2021 года.
Однако, по его словам, Пенсионный фонд и Управление соцзащиты уже начали принудительно переводить людей с инвалидностью на выплаты пенсий и субсидий в банках.
Смелянский говорит, что начал "волной" получать сообщения о том, что пенсионерам и людям с инвалидностью отказывают в получении выплат в отделениях Укрпочты. Поэтому он "дал время до 17:00 сегодня это исправить, но исправления не было".
Поэтому глава "Укрпочты" подписал приказ, которым выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях. Теперь там будут стоять только терминалы "Укрпочты", а при их отсутствии услуги можно получить через наличные средства.
Также компания создает горячую линию (044) 354-52-73 и электронную почту pv@ukrposhta.ua для клиентов, которых принуждают к открытию банковских счетов.
"После сбора информации будем подавать коллективный иск против должностных лиц, нарушающих Конституцию и Уголовный Кодекс Украины", - завершает Смелянский.
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