Кабмин переизбрал 5 действующих членов набсовета «Нафтогаза» на срок до года - премьер

Правительство Украины на заседании в среду переизбрало сроком до одного года пять действующих членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины", которые в связи с конфликтом вокруг смены главы правления ушли в отставку с 14 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Спасибо наблюдательному совету за конструктивное и государственное решение продолжить свою работу, обеспечив стабильную работу крупнейшей государственной компании", - прокомментировал согласие набсовета продолжит работу глава правительства в своем Телеграмм.

Он отдельно поблагодарил главу набсовета Клэр Споттисвуд, которая во время своего выступления на Кабмине подчеркнула важность командной работы для лучшей трансформации предприятия.

Премьер подчеркнул, что правительство планирует провести абсолютно прозрачный конкурс и на должности членов наблюдательного совета, и на должность председателя правления.

"Правительство остается преданным дальнейшей реформе корпоративного управления по лучшим мировым стандартам, где четко определены не только права и обязанности, но и ответственность за работу", - отметил Шмыгаль.

В свою очередь Споттисвуд на заседании сообщила, что члены набсовета приняли предложение о повторном назначении на срок до года на условиях предыдущих контрактов и на основе дорожной карте, которую они представили правительству на прошлой неделе.

"Мы внимательно рассмотрим любые хорошие идеи и изменения в реализации нашей дорожной карты, которые предлагает нам глава правления. В оценке этих идей мы будет руководствоваться тем, что они имеют смысл для "Нафтогаза", для страны и достижимы. Мы помним о вкладе компании в финансы страны", - сказала глава набсовета.

Помимо нее были переизбраны еще два независимых члена набсовета - Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейден (Бельгия), а также два представителя государства - Наталия Бойко и Юлия Ковалив. В НС с марта 2020 года также входит Роберт Бенш (США), как представитель государства Украина, но он не допускался к заседаниям из-за возможного конфликта интересов.

Как сообщалось, правительство в рамках общего собрания акционеров "Нафтогаза" 28 апреля 2021 года признал неудовлетворительной работу набсовета и правления компании. Кабмин сначала прекратил полномочия всех членов набсовета - как независимых, так и представителей от государства - с их последующим переизбранием в полном составе, но с 30 апреля 2021 года.

Уволив набсовет на двое суток, правительство досрочно прекратило полномочия Андрея Коболева, освободив его от должности главы правления "Нафтогаза" с 28 апреля, избрало и назначило с 29 апреля главой НАК сроком на один год экс-исполнительного директора компании Юрия Витренко, бывшего на то время и.о. министра энергетики. В Кабмине заявили, что такое решение вызвано неудовлетворительными финансовыми показателями "Нафтогаза" за 2020 год - 19 млрд грн чистого консолидированного убытка группы. Коболев, в свою очередь, указал, что такой результат объясняется прекращением расчетов газсбытов и необходимостью формирования резервов, о чем правительство было предупреждено, а компания является операционно рентабельной и финансово устойчивой.

США, ЕС и МФО выразили глубокое беспокойство решением украинского правительства распустить наблюдательный совет и заменить главу "Нафтогаза", усомнившись в приверженности Украины курсу реформ в корпоративном управлении.

Набсовет "Нафтогаза" 30 апреля провел внеочередное заседание при участии Витренко и в тот же день уведомил о досрочном прекращении своих полномочий с 14 мая, на что Кабмин призвал совет продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

