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Укрзализныця запустила седьмой автомобилевоз
12:32 19.05.2021 |
АО "Укрзализныця" добавило вагон-автомобилевоз в состав поезда № 53/54 Днипро - Одесса с курсированием один раз в 4 дня.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что всего за три месяца с начала восстановления курсирования автомобилевозов осуществлено уже 160 рейсов, которыми перевезено 600 автомобилей.
На сегодняшний день вагоны-автомобилевозы курсируют в составе следующих поездов: № 7/8 Харьков - Одесса; № 11/12 Одесса - Львов; № 15/16 Харьков - Рахов (во Львов); № 17/18 Харьков - Ужгород (во Львов); № 41/42 Днипро - Трускавец (во Львов); № №49 / 50 Киев - Трускавец (во Львов); № 53/54 Днипро - Одесса.
"Пользуясь этой услугой и выбирая дорогу вместо поездки автомобилем, можно значительно сэкономить на топливе, уменьшить выбросы в атмосферу, а также провести время в пути с пользой или отдохнуть с комфортом", - рассказывают в Укрзализныце.
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