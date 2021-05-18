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ДТЭК Ахметова не пускает экологов на свои объекты – глава Госэкоинспекции
16:28 18.05.2021 |
В 2020 году холдинг ДТЭК Рината Ахметова десятки раз не пускал на свои предприятия представителей Государственной экологической инспекции для проверок. Об этом сообщил глава Госэкоинспекции Андрей Мальованый в интервью Oilpoint.
"В прошлом году среди недопусков львиную долю занимал ДТЭК. Это большая проблема для инспекции. Мы приходим туда, а нас не пускают, потому карантин или еще что-то. Это десятки случаев. При этом, я знаю, что можно насчитать до 1 млн грн убытков за один день проверки на той же Приднепровской ТЭС (владелец - ДТЭК, - ред.)", - заявил Мальованый.
Глава инспекции добавил, что предприятия группы работают с нарушениями законодательства. В частности - якобы превышают лимит выбросов пыли.
"Они не работают по нормам даже нашего законодательства. По пыли лимит составляет 80 мг на кубометр, по европейскому - 50 мг. У них на одном котле может доходить до 160-180 мг пыли на метр кубический", - добавил Мальованый.
LIGA.net направила запрос в ДТЭК.
В ДТЭК заявили, что заявления Малеваного "не соответствуют действительности и базируются скорее на предположениях". Там отметили, что инспекторов дважды допускали на Приднепровскую и Криворожскую ТЭС в феврале-марте 2021-го. Недопуски на ТЭС имели юридические обоснования, добавили в ДТЭК.
"Почти за месяц работы экоинспекции на двух ТЭС не выявлено существенных замечаний. Замеры по выбросам, которые были проведены экоинспекций, не зафиксировали превышений по выбросам", - заявили в компании.
В ДТЭК добавили, что выбросы пыли на ТЭС соответствуют европейским нормам. Там отметили, что "за последние несколько лет не было зафиксировано превышения загрязняющих веществ, что подтверждают и замеры Госэкоиснпекции".
Подразделение ДТЭК Energy генерирует четверть всей электроэнергии Украины. Владеет восьмью ТЭС: Луганской, Кураховской, Запорожской, Приднепровской, Ладыжинской, Криворожской, Добротворской и Бурштинской ТЭС. Их суммарная мощность - 13,5 ГВт.
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