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«Укрзализныця» регулирует ситуацию с арестом счетов за долги, некоторые из них уже разблокированы - глава компании
08:15 18.05.2021 |
АО "Укрзализныця" (УЗ) занимается урегулированием ситуации с арестом своих счетов из-за долгов, сообщил и. о. главы правления УЗ Иван Юрик в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Ситуация действительно серьезная, но мы сейчас ее регулируем. Некоторые счета уже разблокированы. Арест определенных средств на наших счетах состоялся в рамках попытки взыскать долг, который заимствовался УЗ в 2011-2012 годах у российского Проминвестбанка. В феврале 2019 года этот банк отступил наш долг международной небанковской учреждении", - сказал он.
Юрик, в частности, отметил, что УЗ не была стороной этого соглашения, и поэтому не может отвечать за юридические риски, которые были заложены в этой сделке.
"Сейчас продолжаются судебные процессы относительно подтверждения действительности этой переуступки, существуют действующие решения судов, запрещающие взимать этот долг до момента подтверждения принадлежности нового кредитора, и как только эти процессы добегут до своего логического конца, мы сможем финализировать сделку по реструктуризации указанной задолженности", - отметил руководитель компании.
Как сообщалось, в 2011-2012 годах несколько территориальных подразделений компании "Укрзализныця" (в том числе "Южная желдорога" и "Юго-Западная желдорога") привлекли у Проминвестбанка ряд кредитных линий на общую сумму более $300 млн.
В мае 2017 года "Укрзализныця" обратилась в Кабинет министров, Национальный банк и СНБО с просьбой предоставить разъяснения, подпадает ли под действие решения СНБО проведение ПАО "Укрзализныця" операций по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в банках из санкционного списка.
В ноябре 2017 году Высший хозяйственный суд отменил взыскание с "Укрзализныци" $12,5 млн задолженности в пользу Проминвестбанка.
В 2018 году Проминвестбанк подал ряд новых исков к "Укрзализныце" о взыскании долгов на общую сумму в $157 млн и 1,5 млрд грн.
В июле 2019 года Верховный суд отклонил кассационную жалобу АО "Укрзализныця" на решение Хозяйственного суда Киева и постановление Северного апелляционного хозяйственного суда о передаче Проминвестбанком кредитных договоров с УЗ компании VR Global Partners.
20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении УЗ и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP. Однако, по данным VRGP, Печерский районный суд вынес неопубликованное постановление от 9 марта 2021 года по делу № 757/10733/21-к о запрете списания денежных средств со счетов УЗ в удовлетворение любых требований VRGP. Судебное слушание в Печерском суде прошло без уведомления VRGP.
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20 апреля 2021 года Верховный суд Украины предписал "Укрзализныци" выплатить инвестиционному фонду VR Global Partners, L.P. ("VRGP") полную сумму долга. Государственная исполнительная служба открыла исполнительное производство в отношении УЗ и арестовала ее банковские счета на сумму, причитающуюся VRGP.
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