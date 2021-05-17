Финансовые новости
- |
- 17.05.21
- |
- 15:23
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Укрпошта» решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления
12:24 17.05.2021 |
"Укрпошта" начинает процесс приобретения небольшого банка, объявляет тендер на оценщика, сообщил глава правления компании Игорь Смелянский.
"Неделю начнем с позитива, тем более, что к нему мы шли долгие четыре года. И вот когда решение (пусть и компромиссное) утверждено всеми уважаемыми сторонами, "Укрпошта" начинает процесс приобретения банка. Мы объявляем тендер на оценщика, который сможет нам помочь в этом серьезном деле", - написал Смелянский на своей странице в Facebook в понедельник.
По его словам, приобретаемый банк будет небольшим, без отделений или с малым их количеством и без портфеля проблемных активов.
"Сейчас есть две-три таких цели, с которыми мы начнем переговоры. Очень надеюсь закрыть сделку в течение следующих пяти-шести месяцев", - отметил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Позитив недели. Украинская «Горлица-2» не будет уступать турецкому Bayraktar
|Армагеддон в городе. Что высматривал в Донецке российский генерал Теплинский
|На следующей неделе на валютный рынок будет одновременно влиять два фактора
|Министры экономики и транспорта уходят в отставку - замглавы фракции «Слуга народа»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Укрпошта» решила купить небольшой банк и ищет оценщика - глава правления
|Банк Англии признал законной принудительную конвертацию займов в акции ПриватБанка
|ПриватБанк перечислил в госбюджет первый транш в 10 млрд грн дивидендов за 2020г
|Польская PGNiG хочет выкупить 50% акций украинской газодобывающей компании
|Суд решил передать Одесский НПЗ Курченко в управление АРМА
По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий.
|Тарута: Ахметов вышел из ИСД бесплатно
Это интересно
|Первый флагман с Android 12 демонстрирует уникальный дизайн. Опубликованы рендеры Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro
|Представлен Mercedes-Maybach S-Class с мотором V12
|Хакеры получили выкуп почти в $5 млн в криптовалюте от оператора трубопроводов Colonial Pipeline
|eBay разрешила пользователям торговать NFT
|Представлен электрический компактвэн Mercedes-Benz EQT Concept
|Биткоин обвалился из-за твита Маска об отказе Tesla принимать платежи за авто в биткоинах
|Представлен смартфон Asus Zenfone 8 Flip без фронтальной камеры, с аккумулятором на 5000 мА•ч, стереодинамиками и NFC