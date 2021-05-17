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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Банк Англии признал законной принудительную конвертацию займов в акции ПриватБанка

 

Банк Англии признал процедуру bail-in, проведенную во время национализации ПриватБанка, соответствующей законодательству.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Банк Англии, центральный банк Соединенного Королевства, сегодня объявил свое решение признать процедуру Bail-in, проведенную во время национализации ПриватБанка, соответствующей законодательству", - говорится в сообщении.

В частности, решение Банка Англии касается применения процедуры принудительной конвертации в акции банка (bail-in) в отношении четырех займов, предоставленных UK SPV Credit Finance plc ПриватБанку. UK SPV - канал финансирования ПриватБанка, зарегистрированный в Великобритании.

ПриватБанк, национализированный НБУ в декабре 2016 года, является крупнейшим коммерческим банком в Украине по количеству клиентов, стоимости активов, кредитному портфелю и объемам налогов, уплаченных в государственный бюджет. Он был национализирован после серьезных обвинений в широкомасштабном мошенничестве и непрофессиональном управлении.

Как сообщал Укринформ, правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка (крупнейшие - бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов), решил национализировать крупнейший на украинском рынке банк. Для того чтобы спасти его, государство осуществило докапитализацию более чем 155 млрд грн. Экс-владельцы банка считают национализацию незаконной. Продолжаются судебные споры (и в Украине, и в зарубежных юрисдикциях).

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску Коломойского отменил решение о национализации ПриватБанка. В ответ на это Кабмин, НБУ и ПриватБанк в мае обжаловали данное решение.

15 октября 2019 года ПриватБанк одержал победу в Апелляционном суде Англии и Уэльса по делу против Коломойского и Боголюбова. Судьи сочли, что ПриватБанк имеет достаточно предпосылок для судебного разбирательства и получения возмещения в сумме около 3 млрд долл. А судебный указ о всемирном аресте активов остается в силе до решения по существу.

В Офисе Президента заявили, что какими бы ни были решения судов, нет никаких оснований для возврата государственного ПриватБанка бывшим акционерам.
 

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