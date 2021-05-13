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Польская PGNiG хочет выкупить 50% акций украинской газодобывающей компании
13:52 13.05.2021 |
Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует купить свыше 50% в ООО "Карпатыгазвыдобування". Соответствующее разрешение 13 мая должен одобрить Антимонопольный комитет. Об этом говорится в повестке дня АМКУ.
"О предоставлении разрешения компании Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Г.. Варшава, Польша) на приобретение доли в уставном капитале ООО "Карпатгазвидобування" (г.Киев), что обеспечивает превышение 50 процентов голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.
Карпатыгазвыдобування принадлежит украинской группе компаний Энергетические ресурсы Украины.
PGNiG - крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.
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По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий.
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