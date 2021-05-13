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Тарута: Ахметов вышел из ИСД бесплатно
12:59 13.05.2021 |
АО "Донгорбанк" бизнесмена Рината Ахметова вышло из состава акционеров корпорации "Индустриальный союз Донбасса" в 1996 году, не получив взамен деньги или активы. Об этом заявил акционер ИСД Сергей Тарута в интервью ЭП.
"Ахметов вышел из ИСД бесплатно. Уставной фонд ИСД, когда в нее входил Донгорбанк (принадлежал Ахметову), был $240 000 и не было вообще никаких активов. Тогда не стоял вопрос прибыли корпорации. Вопрос стоял, как помочь решить проблему задолженностей областного характера. Поэтому когда Донгорбанк выходил из ИСД, ему ничего за это не заплатили. Он вышел бесплатно", - заявил Тарута.
Он заявил, что банк Ахметова покинул корпорацию после того, как налоговая проверка выписала ИСД штрафов на $124 млн. Тарута добавил, что тогда у компании не было никаких активов, кроме обязательств и агентские договоров на финансирование зарплат госпредприятий.
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По версии следствия, в период с начала 2012 года по февраль 2014 года подозреваемые организовали приобретение нефтепродуктов на мировом рынке от имени офшорных компаний у предприятий производителей и поставщиков из разных стран мира, а также их ввоз на территорию Украины автомобильным, железнодорожным и морским транспортом от имени фиктивных предприятий.
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