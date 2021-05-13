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Близкая к Жеваго компания купила долги «АвтоКрАза» с дисконтом 97,5%
11:48 13.05.2021 |
Во время аукциона Фонда гарантирования вкладов физлиц был продан пул активов АО "Дельта банк" и АО "Финансы и кредит" на 10,6 млрд грн, в который входят долги группы "АвтоКрАЗ".
Как сообщает Finbalance, победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Финтакт" с предложением 269,1 млн грн (то есть дисконт составит 97,5%).
В пул вошли 9 кредитов юридических лиц, в залоге по которым есть несколько имущественных комплексов общей площадью 511,4 тыс. кв м, расположенные в Полтавской области. К обеспечению по кредитам входят активы различных классов: целостные имущественные комплексы, торговые помещения, производственное и промышленное оборудование, транспортные средства. В частности, среди активов: завод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.
В госреестре основателями "Финтакта" указаны ООО "Глориоза" и ООО "Магеллан Инвестментс", а бенефициаром - Дмитрий Березовенко. Однако, до середины 2020 года бенефициарами ООО "ФК "Финтакт" значились в том числе Олег Артеменко и Николай Похилько. Люди с такими именами работали в банке "Финансы и кредит" и других структурах Константина Жеваго, с которым также связывают и группу "АвтоКрАЗ".
В 2020 году Фонд гарантирования продал для "Финтакта" пул активов банка "Финансы и кредит на 11,5 млрд грн с дисконтом более 99%. В составе пула были долги ряда компаний Жевагао, в частности ЧАО "Стахановский вагоностроительный завод", ООО "Восток-Руда", ЧАО "Судностроительный завод "Залив".
Как сообщалось, Хозсуд Полтавской области 27 января 2020 года открыл производство по делу о банкротстве ООО "Торговый Дом "АвтоКрАЗ".
Напомним, 4 декабря 2019 года Верховный Суд отказался удовлетворить апелляционную жалобу ликвидатора "Дельта Банка" и оставил без изменений решения судов нижестоящих инстанций о признании банкротом ЧАО "АвтоКрАЗ" Константина Жеваго.
Хозсуд Киева в сентябре 2018 года по иску "Ощадбанка" открыл производство по делу о банкротстве АО "АвтоКрАЗ", признав денежные требования банка в размере 555,69 млн грн, и ввел процедуру распоряжением имуществом должника.
Кроме того, ПАО "Полтавский автоагрегатный завод" в январе 2019 года признано банкротом и открыта ликвидационная процедура (дело о банкротстве было инициировано должником). В мае 2020 года был признан банкротом ПАО "Херсонский завод карданных валов", а Токмакский КШЗ акционеры в марте решили ликвидировать, в частности, из-за неудовлетворительных результатов деятельности в 2018 году.
АО "АвтоКрАЗ" - единственный в Украине производитель большегрузных автомобилей, ПО данным финотчета компании на его сайте, она завершила 2018 год с чистым убытком в размере 4,7 млрд грн, против 90 млн грн годом ранее чистый доход сократился на 7%, до 976,3 млн грн.
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