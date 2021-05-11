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«Нафтогаз» отложил выпуск еврооблигаций, - Витренко
14:03 11.05.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" отложил выпуск еврооблигаций из-за конъюнктуры рынка, но планирует подготовиться к их размещению в сентябре этого года.
Об этом глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщил в интервью НВ, передает Интерфакс-Украина.
"Из-за конъюнктуры рынка был отложен выпуск. Это не мое решение, оно было принято финансовым директором "Нафтогаза" Петрусом ван Дрилом. Мы сейчас будем делать все, чтобы быть готовыми к выпуску облигаций в сентябре", - сказал Витренко.
Он напомнил, что выпуск еврооблигаций из-за неблагоприятной конъюнктуры был также отложен в прошлом году.
Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в конце апреля сообщал, что его команда планировала выпуск еврооблигаций в первой половине мая, конференц-кол с инвесторами был запланирован на 29 апреля, когда Кабмин решил сменить руководство компании.
Коболев также отмечал, что размещение еврооблигаций было очень важным элементом для обеспечения "финансовой подушки", которая позволила бы "Нафтогазу" обеспечить энергобезопасность Украины путем наращивания запаса газа в подземных хранилищах.
Сейчас на рынке обращаются три выпуска еврооблигаций "Нафтогаза", все они были размещены в 2019 году: в июле - трехлетние на $335 млн под 7,375% и пятилетние на 600 млн евро под 7,125% (пятую часть бондов в евро выкупил ЕБРР), а в ноябре - 7-летние на $500 млн с доходностью 7,625%.
В октябре прошлого года НАК хотел выкупить долларовые еврооблигации на $335 млн, в первую очередь, с погашением в 2022 году, за счет выпуска новых семилетних еврооблигаций, однако затем отказался от размещения новых бумаг под 8,95% и выкупа.
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