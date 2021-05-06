Член наблюдательного совета «Нафтогаза» пожаловался на недопуск к заседаниям

Член наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины" Роберт Бенш пожаловался главе правления компании Юрию Витренко, что председатель совета Клэр Споттисвуд долгое время не допускает его к заседаниям.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

В своем письме Бенш отрицает обвинения в наличии "конфликта интересов", о котором говорится в обнародованном недавно письме трех независимых членов НС НАК в адрес премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Бенш утверждает, что нет никаких документов, подтверждающих такие обвинения, как и нет никаких юридических препятствий, которые могут остановить выполнение им полномочий члена наблюдательного совета компании.

Напоминаем:

С просьбой отменить решение о включении в наблюдательный совет НАК Роберта Бенша из-за наличия конфликта интересов обращалась "Укрнафта".

В компании отмечали, что при непосредственном содействии Бенша в пользу подконтрольной ему компании-нерезидента с "Укрнафты" было взыскано 145,7 млн долларов. Решение суда остается неисполненным и компания принимает меры по защите своих прав.

Экс-глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев в интервью агентству "Интерфакс-Украина" также заявил о наличии у Бенша "огромного конфликта интересов", в частности относительно его участия в проекте Louisiana Natural Gas Exports.

В наблюдательный совет "Нафтогаза" входят независимые директора Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция), Амос Хохштайн (США) и Людо ван дер Хейден (Бельгия), а также представители государства - Наталья Бойко, Юлия Ковалив и Роберт Бенш.