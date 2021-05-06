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«Проминвестбанк» списал за два года кредиты на 20 миллиардов
08:54 06.05.2021 |
«Проминвестбанк» в 2020 году списал кредиты юрлиц за счет резерва на 14,5 млрд грн,тогда как за 2019 год были списаны займы на 4,8 млрд грн.
Согласно отчетности банка, по состоянию на 1 января 2021 года кредитный портфель "Проминвестбанка" (за вычетом резерва под обесценение займов) сократился до 3,73 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он составлял 4,06 млрд грн, передает Finbalance.
С учетом же зарезервированных займов, кредитный портфель банка на начало 2021 года составил 25,1 млрд грн, тогда как на начало 2020 года было 33,07 млрд грн.
Сокращение портфеля на 8 млрд грн произошло, прежде всего, за счет уменьшения на балансе займов для агросектора и пищепрома, энергетической промышленности, металлургии и горнодобывающей отрасли.
В то же время номинальный рост (на 5,55 млрд грн) в гривневом выражении валютных займов для юрлиц было обусловлено прошлогодним ослаблением курса гривни, что частично компенсировало уменьшение объема кредитного портфеля вследствие упомянутого списания финансовых активов.
Объем активов банка на конец марта - 6,82 млрд грн (в т.ч. кредитный портфель за вычетом зарезервированных займов - 3,6 млрд грн), тогда как на начало года было 7,07 млрд грн (в т.ч. кредитный портфель - 3,73 млрд грн).
В первом квартале текущего года "Проминвестбанк" не списывал кредиты с баланса за счет резерва.
Как сообщалось, "Проминвестбанк" по итогам 2020 года получил 451,5 млн грн убытка.
В марте указом президента Украины было введено в действие решение СНБО, которым на три года продлены санкции против "Проминвестбанка" и "Сбербанка".
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