Верховный Суд обязал газовую компанию Коломойского доплатить 400 миллионов налогов

Верховный Суд обязал ООО "Полтавская газонефтяная компания" (ПГНК), владельцем которого является британская нефтегазовая компания JKX Oil&Gas Plc, выплатить в пользу Государственной налоговой службы $14,1 млн (393,1 млн грн) налоговых претензий за 2010 год, включая штрафы и пени.

Соответствующее решение Верховный Суд вынес 22 апреля, отметив решения судов первой и апелляционной инстанций от 2017 года в пользу JKX, передает отраслевое издание enkorr.

В ходе судебных разбирательств частнкая компания пыталась оспорить результаты налоговой проверки, которая установила, что в 2010 году предприятие, будучи плательщиком рентной платы за добытые в Украине газовый конденсат, газ и нефть, подавала налоговые расчеты по ренте и декларировала объемы добытого сырья, однако не выполнила свои налоговые обязательства.

В свою очередь JKX Oil&Gas Plc на сайте Лондонской фондовой биржи сообщила, что решение суда не означает немедленных обязательств по этой выплате.

"Полтавская нефтяная компания" не несет немедленных обязательств по выплате судебного решения, поскольку украинские налоговые органы должны получить одобрение Верховного Суда, прежде чем платеж может быть получен от компании. Ожидается, что это слушание состоится в конце 2022 года", - указала компания в своем сообщении.

Компания также отметила, что по состоянию на конец марта 2021 года располагала чистыми средствами в эквиваленте $28,4 млн. Кроме этого, на 31 марта JKX располагала запасами газа украинской "дочки" ПГНК на сумму $2,9 млн.

