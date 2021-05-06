МИБ и Банк «Авангард» на тендере НБУ по 90-дневному рефинансированию привлекли 110 млн грн

Банк "Авангард" на тендере Национального банка Украины (НБУ) 30 апреля привлек 60 млн грн под 7,5% годовых по 90-дневному рефинансированию, сообщается на сайте центробанка в понедельник.

Указывается, регулятор также предоставил 90-дневное рефинансирование на 50 млн грн Международному инвестиционному банку (МИБ).

Согласно статистике Нацбанка, в целом с 30 апреля 2020 года он провел 49 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 60,296 млрд грн. Тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября 2020 года и 12 марта 2021 года, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 12 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 71,208 млрд грн.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте центробанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 7 мая, на срок от года до пяти лет – 14 мая.