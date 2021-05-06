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«Метинвесту» Ахметова готовы дать разрешение выкупить Днепровский меткомбинат
17:50 05.05.2021 |
Компания "Metinvest B.V" предоставила предложения относительно обязательств при концентрации в виде опосредованного приобретения в собственность "Днепровского металлургического комбината" в Каменском - они позволяют АМКУ принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию.
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
"При анализе материалов дела и оценке влияния заявленной концентрации на конкурентную среду на задействованных товарных рынках Комитетом установлено наличие возможных негативных эффектов на рынке чугуна товарного.
Во исполнение требований ст. 31 ЗУ "О защите экономической конкуренции" компания Metinvest В. V. предоставила предложения по обязательствам, которые готовы взять на себя участники концентрации для устранения потенциального негативного влияния концентрации на конкуренцию, и позволяют АМКУ принять решение о предоставлении разрешения на концентрацию", - говорится в сообщении.
В частности, "Метинвест" возьмет на себя следующие обязательства (в течение 3 лет, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором будет осуществлена концентрация):
- Не допускать необоснованного отказа от реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest B.V. (с учетом отношений контроля), а именно: при наличии запросов со стороны таких субъектов хозяйствования, выраженных, в том числе, в официальных письмах и/или с помощью средств электронной почты, обеспечивать реализацию (прямо или опосредованно через юридических лиц, связанных отношениями контроля) чугуна товарного (чушкового) в объеме в совокупности не менее 12 тысяч тонн ежегодно.
- При реализации чугуна товарного (чушкового) субъектам хозяйствования, не связанным на момент совершения концентрации отношениями контроля с компанией Metinvest B.V. (с учетом отношений контроля), применять рыночные цены.
- Предоставлять АМКУ в течение трех лет, начиная со следующего года после осуществления концентрации, указанной в первом пункте, один раз в год не позднее 20 числа второго месяца календарного года, следующего за отчетным, информацию об объемах поставки на рынок Украины чугуна товарного (чушкового) производства компании Metinvest BV (с учетом отношений контроля) в натуральном и стоимостном выражении, с указанием потребителей и цен реализации.
Отмечается, что АМКУ собирает данные по отзывам от других участников рынка, а также - замечания и предложения по вопросу обязательств в пределах указанной концентрации до 11 мая 2021 года.
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Дивиденды должны быть выплачены в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.
"Выплата дивидендов не повлияет на выполнение нашего обещания под названием "Стальной Миллиард" - инвестиции в экомодернизацию, "зеленую металлургию" и дальнейшее развитие предприятия", - отметил заместитель гендиректора компании по правовым вопросам Артем Филипьев.
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