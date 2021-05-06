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Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге утвердил выплату дивидендов на 9,6 миллиарда
16:39 05.05.2021 |
Акционеры ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" на общем собрании 29 апреля утвердили годовой отчет компании за 2020 год и приняли решение о выплате дивидендов на общую сумму 9,61 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба компании, на выплату дивидендов направлена чистая прибыль, полученная по результатам работы "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2020 году, и часть нераспределенной прибыли за прошлые годы.
Размер дивидендов утвержден в сумме 9,61 млрд грн, что составляет 2,49 грн на одну простую именную акцию.
Дивиденды должны быть выплачены в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.
"Выплата дивидендов не повлияет на выполнение нашего обещания под названием "Стальной Миллиард" - инвестиции в экомодернизацию, "зеленую металлургию" и дальнейшее развитие предприятия", - отметил заместитель гендиректора компании по правовым вопросам Артем Филипьев.
Как сообщалось, криворожский горно-металлургический комбинат ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" по итогам работы в 2020 году получил чистую прибыль в размере 740,9 млн грн, тогда как 2019 год завершил с чистым убытком 2,27 млрд грн. Нераспределенная прибыль к концу прошлого года составила 30,12 млрд грн.
В 2019 году "ArcelorMittal Кривой Рог" направил на выплату дивидендов 10,85 млрд грн. Последний раз до этого дивиденды выплачивались за 2007 год.
"ArcelorMittal Кривой Рог" - крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.
ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".
Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее - в "ArcelorMittal Кривой Рог".
По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, в собственности Arcelor Mittal Duisburg GmbH (ФРГ) находится 95,1283% его акций.
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|Комбинат ArcelorMittal в Кривом Роге утвердил выплату дивидендов на 9,6 миллиарда
Дивиденды должны быть выплачены в течение полугода с момента принятия решения собранием акционеров.
"Выплата дивидендов не повлияет на выполнение нашего обещания под названием "Стальной Миллиард" - инвестиции в экомодернизацию, "зеленую металлургию" и дальнейшее развитие предприятия", - отметил заместитель гендиректора компании по правовым вопросам Артем Филипьев.
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