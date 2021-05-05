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«Донецксталь»-метзавод» в 2020г сократил чистую прибыль на 20,9%
11:26 05.05.2021 |
ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" (Покровск Донецкой обл.) по итогам 2020 года сократило чистую прибыль на 20,9% по сравнению с предыдущим годом - до 2 млрд 323,845 млн грн.
Согласно годовому отчету компании, обнародованному в системе раскрытия НКЦБФР в пятницу, ЧАО в 2020 году также на 20,9% уменьшило в прошлом году и чистый доход - до 10 млрд 161,581 млн грн.
Непокрытый убыток на конец прошлого года составил 22 млрд 290,423 млн грн.
Основная продукция предприятия в 2020 году - концентрат угля каменного для коксования улучшенного качества. ЧАО "ДМЗ" на давальческих условиях перерабатывает рядовой уголь марки "К", добываемый ЧАО "ШУ" Покровское ". Услуги по обогащению предоставляет ООО "Обогатительная фабрика "Свято-Варваринская".
В 2020 году производство угольного концентрата марки "К" составило 3 млн 184,181 тыс. тонн.
Как сообщалось, за прошлый год ЧАО сократило текущие обязательства на 30,5% - до 22 млрд 477,607 млн грн, но нарастило долгосрочные до 17 млрд 851,428 млн грн с 94,502 млн грн. Предприятие также увеличило дебиторскую задолженность в 2,5 раза - до 16 млрд 412,940 млн грн.
Активы ЧАО в 2020 году возросли в 2,3 раза - до 18 млрд 155,432 млн грн, в том числе стоимость основных средств сократилась на 25,5% - до 86,931 млн грн.
"Донецксталь"-метзавод" был создан на производственных мощностях Донецкого металлургического завода (ОАО "ДМЗ), ранее специализировался на производстве металлургической продукции и торговле коксом.
По данным Нацдепозитария Украины на четвертый квартал 2020 года, в собственности Metinvest B.V. (Нидерланды), Altana Ltd (Кипр) и виргинской Treimur Investments Ltd находится по 24,99% акций ЧАО
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