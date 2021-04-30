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«Приватбанк» списал связанные с Коломойским кредиты на 57 миллиардов
20:52 30.04.2021 |
В 2020 году "Приватбанк" списал с баланса за счет резервов кредиты связанных с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым компаний на общую сумму 56,7 млрд грн.
Согласно данным отчености "Приватбанка", на конец марта 2021 года объем задолженности по кредитному портфелю, который он связывал с прежними владельцами, составил 164,5 млрд грн, тогда как на начало 2020 года он оценивался в 210,6 млрд грн, передает Finbalance.
При этом банк отмечает, что "будет продолжать предпринимать меры для возвращения списанной задолженности".
Согласно отчетности, на 1 января 2021 года 76% кредитного портфеля банка составляли были неработающие займы.
При этом 94,2% кредитного портфеля юрлиц были дефолтным. По итогам 2020 года неработающий кредитный портфель юрлиц сократился на 21%, или на 44,8 млрд грн - до 168,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель юрлиц в 2020 году вырос на 1,6%, или на 0,2 млрд грн - до 10,4 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля юрлиц кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) - 100%.
В то же времчя доля неработающих кредитов в портфеле физлиц на начало 2020 года составляла 22,4%. В 2020 году неработающий кредитный портфель физлиц сократился вдвое (на 50,3%) или на 13,2 млрд грн - до 13,1 млрд грн. Работающий кредитный портфель физлиц сократился на 6,2%, или на 3 млрд грн - до 45,5 млрд грн. Покрытие неработающего кредитного портфеля ФЛ кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) - 97,1%.
Напомним, Совет финстабильности 30 июня 2020 года утвердил оперативные планы госбанков с неработающими активами, который для "Укрэксимбанка" предусматривает к 2023 году сокращение доли последних в более чем в два раза и снижение доли плохих кредитов (NPL) с 57% до 32%.
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