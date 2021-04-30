Нацбанк вынес предупреждение «Укрсиббанку» за нарушение валютного законодательства

Национальный банк Украины применил к АО "Укрсиббанк" меру влияния в виде письменного предупреждения.

Такое решение было принято по результатам наблюдения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков, а также валютного наблюдения, сообщает пресс-служба регулятора.

"Мера влияния применена за нарушение требований статьи 11 Закона Украины "О валюте и валютных операциях", пункта 6 раздела I Положения об осуществлении операций с валютными ценностями, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 2, и пункта 14 раздела I Положения о мерах защиты и определении порядка осуществления отдельных операций в иностранной валюте, утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины от 2 января 2019 № 5, в части невыполнения банком обязанности предотвратить проведение валютной операции по поручению клиента, которая не соответствует требованиям валютного законодательства, а именно: проведение валютной операции резидента с нарушением запрета на предоставление резидентами кредитов (займов, финансовой помощи) в гривнах нерезидентам", - говорится в сообщении.

"Укрсиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция), владеющий 60% уставного капитала банка и Европейский банк реконструкции и развития - 40%.

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов (70,32 млрд грн) "Укрсиббанк" занимал 8-е место среди 73 действовавших банков в Украине.