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Штаты распространили жесткое заявление о последних изменений в руководстве Нафтогаза
08:17 30.04.2021 |
Официальный Вашингтон выразил «глубокую обеспокоенность» в связи с последними действиями украинского правительства о смене руководства ОАО «Нафтогаз Украины», назвав это «расчетливым шагом» с использованием лазейки в процедурных правилах.
Об этом заявил в четверг в самом начале брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает собственный корреспондент Укринформа.
«Мы глубоко обеспокоены последними действиями украинского Кабинета Министров относительно манипуляции действующим правилам, чтобы распустить Наблюдательный совет, а также сместить руководство ведущей энергетической компании Украины», - заявил представитель Госдепартамента США.
Он назвал это «расчетливым шагом с использованием процедурной лазейки с целью вытеснения уважаемых экспертов из советов (директоров - ред.) нескольких ключевых государственных предприятий». Прайс также подчеркнул, что эти действия указывают на игнорирование украинским правительством «справедливой и прозрачной практики корпоративного управления и затрудняют длительные усилия по реформированию энергетического сектора Украины и улучшения инвестиционного климата».
В то же время пресс-секретарь Госдепартамента США подчеркнул, что это лишь последний пример игнорирования в Украине лучших практик. По его словам, подобные действия создают риск для экономического прогресса в Украине.
«Мы продолжим поддерживать Украину и укреплять её институты, в том числе развивать демократические институты и реформы корпоративного управления, однако украинские лидеры также должны выполнять свою часть (работы - ред.)», - отметил официальный представитель администрации США.
Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко.
Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов объяснил это решение отрицательными результатами «Нафтогаза». Чиновник при этом отметил рекомендации ОЭСР по внедрению корпоративного управления, предусматривающие разработку механизмов оценки эффективности работы наблюдательных советов. По его словам, сейчас такие критерии в Украине не разработаны, но есть случаи, когда результаты видны «невооруженным глазом».
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