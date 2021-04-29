Мустафа Найем покидает Укроборонпром. Его должность сократили

Мустафу Найема уходит с поста заместителя гендиректора по управлению активами Укроборонпрома из-за сокращения должности. Об этом он сообщил в Facebook.

"После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал Найем.







Он также добавил, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.

В Укроборонпроме подтвердили эту информацию и добавили, что с целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%.



