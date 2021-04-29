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Мустафа Найем покидает Укроборонпром. Его должность сократили
16:26 29.04.2021 |
Мустафу Найема уходит с поста заместителя гендиректора по управлению активами Укроборонпрома из-за сокращения должности. Об этом он сообщил в Facebook.
"После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее, наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается. Из уважения ко всей команде этот пост будет моим единственным публичным комментарием по этому поводу", - написал Найем.
Он также добавил, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна.
В Укроборонпроме подтвердили эту информацию и добавили, что с целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активов будет ликвидирована. В целом штат Укроборонпрома будет оптимизирован на 10%.
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