Финансовые новости
- |
- 29.04.21
- |
- 15:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
«Райффайзен Банк Аваль» сменил название
12:53 29.04.2021 |
Акционеры АО «Райффайзен Банк Аваль» приняли решение о смене название финучреждения на АО «Райффайзен Банк».
Как сообщает пресс-служба банка, это решение вступит в силу после прохождения всех необходимых государственных процедур и внесения изменений в государственный реестр.
Акционеры банка также утвердили прибыль "Райффайзен Банка Аваль" за 2020 год в размере 4,08 млрд грн и направили 2,04 млрд грн из нее на выплату дивидендов, а оставшиеся 2,04 млрд грн - в резервный фонд.
Акционеры также переизбрали наблюдательный совет банка и расширили его состав с восьми до девяти человек за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им стал Алексей Гринченко.
Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры - Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 30%.
Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Почти случайное совпадение: Почему после увольнения Коболева к Джулиани пришли с обыском
ТОП-НОВОСТИ
|Послы стран G7 отреагировали на увольнения главы «Нафтогаза»
|Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|«Райффайзен Банк Аваль» сменил название
|Коболев: не планирую устраивать цирк и оставляю Витренко ключи от кабинета
|Предложение возглавить «Нафтогаз» поступило от президента и премьера – Витренко
|Нафтогаз назвал решение Кабмина об увольнении Коболева юридической манипуляцией
|Нафтогаз в последний раз установил цену газа для производителей тепла - дальше рынок
|«Укртелеком» сменил тип общества с ПАО на АО
Это интересно
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами