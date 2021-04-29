«Райффайзен Банк Аваль» сменил название

Акционеры АО «Райффайзен Банк Аваль» приняли решение о смене название финучреждения на АО «Райффайзен Банк».

Как сообщает пресс-служба банка, это решение вступит в силу после прохождения всех необходимых государственных процедур и внесения изменений в государственный реестр.

Акционеры банка также утвердили прибыль "Райффайзен Банка Аваль" за 2020 год в размере 4,08 млрд грн и направили 2,04 млрд грн из нее на выплату дивидендов, а оставшиеся 2,04 млрд грн - в резервный фонд.

Акционеры также переизбрали наблюдательный совет банка и расширили его состав с восьми до девяти человек за счет увеличения числа независимых членов с двух до трех: вместе с экс-министром экономики Павлом Шереметой и исполнительным директором Европейской бизнес-ассоциации Анной Деревянко им стал Алексей Гринченко.

Райффайзен банк Аваль основан в 1992 году. Его крупнейшие акционеры - Raiffeisen Bank International (68,27% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - 30%.

Согласно данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов РБА занимал 5 место (118,34 млрд грн) среди 73 действовавших банков.