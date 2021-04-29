Финансовые новости
- |
- 29.04.21
- |
- 12:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Коболев: не планирую устраивать цирк и оставляю Витренко ключи от кабинета
12:14 29.04.2021 |
Андрей Коболев покидает пост руководителя НАК "Нафтогаз Украины". Он занимал эту должность с марта 2014 года.
Об этом Коболев написал на своей странице в Facebook.
"Я не намерен устраивать цирк и подставлять под удар Нафтогаз. Сейчас основная задача команды - сохранить динамику, которая установилась у нас в течение последнего времени, и обеспечить развитие добычи, розничного бизнеса и других стратегических направлений Группы", - написал он.
Как отметил Коболев, сегодня его последний день работы в "Нафтогазе".
"Я оставляю ключи от кабинета Юрию Витренко", - добавил Коболев.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в «Нафтогазе»
|Коболева уволили? По закону не могли. Но что нам закон. Незаконно, но уволили. Почему? Просто так. Потому что хочу
|Кабмин подтвердил увольнение Коболева и набсовета Нафтогаза, назначение Витренко
|Виталий Кулик: Увольнение Степанова не поможет Зеленскому, нужны срочные антикризисные меры
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Коболев: не планирую устраивать цирк и оставляю Витренко ключи от кабинета
|Предложение возглавить «Нафтогаз» поступило от президента и премьера – Витренко
|Нафтогаз назвал решение Кабмина об увольнении Коболева юридической манипуляцией
|Нафтогаз в последний раз установил цену газа для производителей тепла - дальше рынок
|«Укртелеком» сменил тип общества с ПАО на АО
|Набсовет «Укрзализныци» решил начать отбор кандидата на должность главы правления
Это интересно
|Первый пикап Hyundai представили официально
|Honda показала дизайн интерьера будущих моделей
|Участников видеоконференций Zoom теперь можно рассадить в виртуальном помещении с помощью Immersive View
|В приложениях Facebook появится мини-плеер для прослушивания подкастов и музыки из Spotify
|Представлен гибридный кроссовер Huawei
|Для китайского космодрома Вэньчан построят суперкомпьютер с рекордной стоимостью более $3 млрд
|Новый Mercedes-Maybach S-Class: теперь и с шестью цилиндрами