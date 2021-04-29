Нафтогаз назвал решение Кабмина об увольнении Коболева юридической манипуляцией

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" назвала решение Кабинета Министров об освобождении Андрея Коболева от должности председателя правления НАК юридической манипуляцией.

Как передает Укринформ, об этом говорится в заявлении Нафтогаза.

"Решение, принятое Кабинетом Министров Украины сегодня, 28 апреля 2021 года, является юридической манипуляцией. Увольнение наблюдательного совета на двое суток ради принятия решения об увольнении председателя правления является надругательством над основополагающими принципами корпоративного управления государственными предприятиями. Согласно уставу "Нафтогаза" и Закону Украины "Об акционерных обществах", представление общему собранию предложений относительно назначения или увольнения председателя правления наряду с соответствующим решением наблюдательного совета относятся к исключительной компетенции наблюдательного совета и не могут быть переданы на уровень общего собрания акционеров", - заявляет Нафтогаз.

Согласно заявлению, компания обеспечила 141 млрд грн поступлений в государственный бюджет в 2020 году, что составляет 13% доходов страны за прошлый год. Кроме того, менеджмент обеспечил наличие ликвидности на счетах компании в эквиваленте 57 млрд грн.

В компании считают, что способ, которым была принята серия решений в отношении органов управления Нафтогаза, демонстрирует возвращение к практике ручного управления государственными предприятиями.

Как сообщалось, Кабинет Министров 28 апреля освободил Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ.

Чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн, тогда как в утвержденном Кабинетом Министров финансовом плане компании предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.