Нафтогаз в последний раз установил цену газа для производителей тепла - дальше рынок

В апреле 2021 года оптовая цена на природный газ для производителей тепла, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в пределах специальных обязательств (ПСО), составит 6,523 грн за кубометр (без учета НДС и расходов на транспортировку газа по магистральным и распределительным трубопроводам).

Как передает Укринформ, об этом сообщает Департамент по интегрированным коммуникациям НАК «Нафтогаз Украины».

«По сравнению с мартом цена практически не изменилась. Это является положительным фактором для производителей тепловой энергии, которые сохранили значительный спрос на свои услуги в апреле», - отметили в нефтегазовой компании.

В Нафтогазе подчеркнули, что определение цены ПСО произошло в последний раз ввиду запланированого открытия рынка газа для производителей тепла. С 1 мая 2021 года заканчивается действие Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 19.10.2018 № 867. Согласно документу, компания поставляла газ производителям тепловой энергии по цене, которая рассчитывалась по рыночной формуле.

В связи с этим с 1 мая 2021 года предприятия теплокоммунэнерго имеют возможность свободно выбирать поставщика газа. Со стороны Группы Нафтогаз поставлять газ крупным производителям тепла будет ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг». Контракты будут заключаться на коммерческой основе, на условиях предоплаты или постоплаты при предоставлении банковской гарантии. Малые и средние потребители, в том числе ОСМД, могут закупать газ у ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины».

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), 28 апреля планирует рассмотреть проект изменений в постановление №2496 от 30.09.2015 года, предоставляющих бытовым потребителям право заключить договор поставки газа с любым поставщиком. Единственным условием для этого должны стать письменная справка от действующего поставщика об отсутствии просроченной задолженности или письменное разрешение на переход потребителя к новому поставщику.

Нафтогаз информировал производителей тепла о готовности рассмотреть вопрос предоставления разрешения на смену поставщика при условии подписания акта сверки расчетов существующей задолженности за поставленный газ и предоставление предложений по ее урегулированию.

В Нафтогазе отметили, что решение о цене газа для ТКЭ в апреле принято с соблюдением норм п. 13 Постановления КМУ № 867 «Об утверждении Положения о возложении специальных обязательств на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа», установившего формулу определения максимально допустимого уровня цен на газ для производителей тепла.

Согласно Меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды от 9 февраля 2021 года, до 30 сентября 2021 года Нафтогаз предоставляет производителям тепла отсрочку платежа на разницу между рыночной и предельной ценой газа, фактически заложенной в тариф. До 1 мая 2021 года правительство, Нафтогаз и Ассоциация городов Украины должны определить источники компенсации этой разницы в ценах.