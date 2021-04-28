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«Укртелеком» сменил тип общества с ПАО на АО
13:59 28.04.2021 |
Публичное акционерное общество (ПАО) "Укртелеком" сменило тип общества на акционерное общество (АО).
Согласно сообщению "Укртелекома" в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, соответствующее решение принято акционерами 22 апреля, а дата государственной регистрации - 27 апреля.
"Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи в Украине. Является единственным учредителем и участником ООО "ТриМоб" - мобильного оператора стандарта 3G/UMTS.
В 2020 году "Укртелеком" сократил чистый доход 2% - до 6,214 млрд грн, увеличил EBITDA на 4,8% - до 1,698 млрд грн, маржу EBITDA - на 1,8 процентных пункта, до 27,3% по сравнению с аудированной отчетностью оператора за 2019 год.
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