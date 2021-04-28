«Артемсоль» увеличила квартальную прибыль в 5 раз

Государственное предприятие "Артемсоль" за первый квартал 2021 года получило 10 млн грн чистой прибыли, что в 5 раз больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также отмечается, что чистый доход предприятия за январь-март составил 437,5 млн гривен, что почти в 1,5 раза больше по сравнению с таким же показателем годом ранее.

"Рост финансово-экономических показателей наблюдается на фоне увеличения объемов производства. По итогам первого квартала ГП "Артемсоль" добыло и переработало 503,3 тыс. тонн соли, что в 2,5 раза больше, чем за три месяца прошлого года", - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе добавили, что в текущем году предприятие увеличит инвестиции в обновление и модернизацию производства до 250 млн грн. Одним из основных направлений станет замена устаревшего фасовочного оборудования и выпуск обновленного ассортимента упакованной соляной продукции.