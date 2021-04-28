Доход Укртрансгаза прошлом году сократился в восемь раз, убытки - в девять

В 2020 году чистый доход «Укртрансгаза» сократился в 8 раз и составил 6 млрд грн. В то же время, уменьшились и убытки акционерного общества, в частности, в 9 раз.

Об этом во время подведения итогов работы группы «Нафтогаза» за 2020 год рассказал в. и. о. генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома, передает Укринформ.

«В 2020 году чистый доход «Укртрансгаза» составил 6 млрд грн, что в 8 раз меньше, чем в 2019 году. Тогда он составлял 48,8 млрд грн. Также общество получило убытки в размере 2,6 млрд грн, но примечательно, что по сравнению с 2019 годом они уменьшились в 9 раз», - рассказал Перелома.

По его словам, Укртрансгаз в этом году мог быть прибыльным, но по ряду судебных решений, этого не произошло. Так, речь идет о возвращении денег «Укрнафты» и природного газа для частной компании «Профи газ».

«А могли ли бы мы быть прибыльным? Могли. Отрицательный финансовый результатов АО «Укртрансгаз» в 2020 году обусловлен, в первую очередь, «историческими долгами», а именно: компенсацией расходов по НДС по газу компании «Укрнафта» и возвращением природного ресурса ООО «Профи газ» по решению суда. Также на убытки компании негативно повлияло начисление резерва сомнительных долгов (МСА)», - подытожил Перелома.

По состоянию на 1 апреля 2021 года запас природного газа в подземных хранилищах составляет 15,82 млрд куб. м газа. Это на 1% превышает показатели прошлого года и является самым высоким уровнем заполняемости украинских ПХГ как минимум с 2010 года.

