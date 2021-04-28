Финансовые новости
- |
- 28.04.21
- |
- 08:50
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Доход Укртрансгаза прошлом году сократился в восемь раз, убытки - в девять
08:20 28.04.2021 |
В 2020 году чистый доход «Укртрансгаза» сократился в 8 раз и составил 6 млрд грн. В то же время, уменьшились и убытки акционерного общества, в частности, в 9 раз.
Об этом во время подведения итогов работы группы «Нафтогаза» за 2020 год рассказал в. и. о. генерального директора «Укртрансгаза» Сергей Перелома, передает Укринформ.
«В 2020 году чистый доход «Укртрансгаза» составил 6 млрд грн, что в 8 раз меньше, чем в 2019 году. Тогда он составлял 48,8 млрд грн. Также общество получило убытки в размере 2,6 млрд грн, но примечательно, что по сравнению с 2019 годом они уменьшились в 9 раз», - рассказал Перелома.
По его словам, Укртрансгаз в этом году мог быть прибыльным, но по ряду судебных решений, этого не произошло. Так, речь идет о возвращении денег «Укрнафты» и природного газа для частной компании «Профи газ».
«А могли ли бы мы быть прибыльным? Могли. Отрицательный финансовый результатов АО «Укртрансгаз» в 2020 году обусловлен, в первую очередь, «историческими долгами», а именно: компенсацией расходов по НДС по газу компании «Укрнафта» и возвращением природного ресурса ООО «Профи газ» по решению суда. Также на убытки компании негативно повлияло начисление резерва сомнительных долгов (МСА)», - подытожил Перелома.
По состоянию на 1 апреля 2021 года запас природного газа в подземных хранилищах составляет 15,82 млрд куб. м газа. Это на 1% превышает показатели прошлого года и является самым высоким уровнем заполняемости украинских ПХГ как минимум с 2010 года.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Украине запустят рынок земли с 1 июля: кто и как сможет купить
ТОП-НОВОСТИ
|Муж-нардеп, Ляшко и земельный скандал: Что известно о новом председателе Киевоблсовета Наталье Гунько
|Доллар подешевел на межбанке 27 апреля, но банкиры допускают рост его курса из-за выплат по НДС
|Очередная ссора или кастинг на соперника Зеленскому: Почему в «Голосе» снова воюют
|На Алексея Гончаренко в ПАСЕ наложили санкции по жалобе РФ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Доход Укртрансгаза прошлом году сократился в восемь раз, убытки - в девять
|Коболев рассказал, как проходят переговоры с Коломойским о разделении Укрнафты
|Глава «Нафтогаза» позитивно оценивает рынок заимствований для компании
|«Нафтогаз» еще не решил, будет ли закупать газ летом для его закачки в ПХГ - Коболев
|Нафтогаз в прошлом году списал более ₴20 миллиардов долгов частных газсбытов
|«Альфа-Банк» увеличил квартальную прибыль в 3 раза
Это интересно
|Ferrari показала новый лимитированный суперкар
|Виртуальные гонки стали олимпийским видом спорта
|Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС
|Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket
|ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта
|В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях
|Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»