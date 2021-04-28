Коболев рассказал, как проходят переговоры с Коломойским о разделении Укрнафты

Переговоры о разделении Укрнафты между ее акционерами идут сложно, но к концу мая могут закончиться. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам госкомпании за 2020 год.

"Сейчас мы должны определиться с несколькими аспектами разделения. Первый - по какой цене мы оцениваем газ, который Нафтогаз отобрал у Укрнафты в предыдущие периоды и не рассчитался. Второй - какой должна быть структура собственности активами, которые останутся после Укрнафты", - сообщил Коболев.

По его словам, он лично участвует в переговорах с миноритарными акционерами Укрнафты о разделении. Помогают ему финансовый директор Нафтогаза Петер Ван Дрил, глава набсовета полугосударственной компании, Николай Гавриленко и Ярослав Теклюк - главный юрист Нафтогаза и член набсовета Укрнафты.

"Переговоры идут сложно, поскольку на них влияет позиция государства относительно готовности принимать решения по налоговым аспектам. Я очень надеюсь завершить переговоры до конца мая", - добавил глава Нафтогаза.

Других деталей переговоров Коболев не раскрыл.