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Коболев рассказал, как проходят переговоры с Коломойским о разделении Укрнафты
23:16 27.04.2021 |
Переговоры о разделении Укрнафты между ее акционерами идут сложно, но к концу мая могут закончиться. Об этом рассказал глава НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам госкомпании за 2020 год.
"Сейчас мы должны определиться с несколькими аспектами разделения. Первый - по какой цене мы оцениваем газ, который Нафтогаз отобрал у Укрнафты в предыдущие периоды и не рассчитался. Второй - какой должна быть структура собственности активами, которые останутся после Укрнафты", - сообщил Коболев.
По его словам, он лично участвует в переговорах с миноритарными акционерами Укрнафты о разделении. Помогают ему финансовый директор Нафтогаза Петер Ван Дрил, глава набсовета полугосударственной компании, Николай Гавриленко и Ярослав Теклюк - главный юрист Нафтогаза и член набсовета Укрнафты.
"Переговоры идут сложно, поскольку на них влияет позиция государства относительно готовности принимать решения по налоговым аспектам. Я очень надеюсь завершить переговоры до конца мая", - добавил глава Нафтогаза.
Других деталей переговоров Коболев не раскрыл.
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