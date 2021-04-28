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Нафтогаз в прошлом году списал более ₴20 миллиардов долгов частных газсбытов
23:01 27.04.2021 |
Из-за фактического прекращения расчетов частных поставщиков с группой "Нафтогаз" после отмены в августе прошлого года ВСО (возложение специальных обязанностей по обеспечению населения газом по льготным ценам) госкомпании пришлось списать более 20 млрд грн долгов газсбытов.
Как передает корреспондент Укринформа, об этом сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, представляя отчет о результатах работы группы компаний за прошлый год.
Само решение о прекращении действия ВСО чиновник считает правильным и абсолютно корректным.
"Именно правительству Дениса Шмыгаля хватило смелости назвать черное черным, а белое белым и признать, что этот механизм потери средств и газа надо было останавливать. Чем позже было бы отменено ВСО, тем больше денег мы бы еще потеряли. Фактически был завершен шестилетний период, когда частные посредники имели доступ к ресурсу природного газа "Нафтогаза" и использовали этот ресурс непрозрачным способом. Потому что мы до сих пор не получили результаты всех аудитов относительно того, почему именно долг настолько велик, насколько в его возникновении виновно государство, а где речь идет об экономической неэффективности", - пояснил Коболев.
Но факт, по его словам, остается фактом: частным газсбытам "простили" более чем 20 млрд грн долгов. Такая ситуация стала одной из причин того, что чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в прошлом году достиг 19 млрд грн. В позапрошлом году результат работы НАК "Нафтогаз" был намного лучше: консолидированная чистая прибыль группы превысила 63 млрд грн. Всего в 2019 году "Нафтогаз" получил 110 млрд грн операционного денежного потока, включая 55,7 млрд грн, связанных с арбитражем (в судебном противостоянии с российским Газпромом), а также уплатил 20 млрд грн дивидендов единственному акционеру компании - государству Украина.
Как сообщал Укринформ, чистый консолидированный убыток группы компаний "Нафтогаз" в 2020 году составил 19 млрд грн. Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев считает, что основные причины таких низких финансовых результатов: мировой коронавирусный и финансовый кризис, что способствовало снижению цен на газ, уменьшению объемов его потребления и отделению от группы дивизиона транспортировки газа.
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