Нафтогаз назвал фиксированный годовой тариф для населения

Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» объявила о переводе клиентов на новый годовой тарифный план «Фиксированный».

Как сообщает Укринформ со ссылкой на ГК «Нафтогаз Украины», это произойдет с 1 мая.

Цена на газ от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).

«Компания предложила своим клиентам самую выгодную цену на газ среди поставщиков на рынке», - подчеркивают в Нафтогазе.

Отмечается, что «Фиксированный» тарифный план не предусматривает никаких предоплат. Как и раньше, клиенты должны оплатить только потребленный объем газа по фиксированной цене до 25-го числа каждого месяца. Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий, уточняют в компании.

Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.

В период действия годового контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена ​​по состоянию на 25 апреля, невозможно. Вместе с тем поставщик сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.