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Нафтогаз назвал фиксированный годовой тариф для населения
11:33 26.04.2021 |
Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины» объявила о переводе клиентов на новый годовой тарифный план «Фиксированный».
Как сообщает Укринформ со ссылкой на ГК «Нафтогаз Украины», это произойдет с 1 мая.
Цена на газ от ГК «Нафтогаз Украины», которую компания устанавливает с 1 мая 2021 года и до 30 апреля 2022 года, составляет 7,96 грн/куб.м с НДС, без стоимости распределения (доставки).
«Компания предложила своим клиентам самую выгодную цену на газ среди поставщиков на рынке», - подчеркивают в Нафтогазе.
Отмечается, что «Фиксированный» тарифный план не предусматривает никаких предоплат. Как и раньше, клиенты должны оплатить только потребленный объем газа по фиксированной цене до 25-го числа каждого месяца. Новый тарифный план доступен для получателей льгот и субсидий, уточняют в компании.
Как сообщалось, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которым вводятся годовые тарифы на газ с 1 мая 2021 года.
В период действия годового контракта цену можно будет менять только в сторону уменьшения. Увеличивать цену по сравнению с той, которая будет установлена по состоянию на 25 апреля, невозможно. Вместе с тем поставщик сможет предлагать любые другие продукты для потребителей. Кроме того, потребители могут менять поставщика.
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