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СБУ расследует растрату имущества «Центрэнерго» на 225 млн грн, у фигурантов производства проведены обыски
15:56 23.04.2021 |
Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг, 22 апреля, провели обыски у фигурантов уголовного производства по факту продажи "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой государственным предприятием по ценам на 20-30% ниже себестоимости ее производства, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности Украины проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ЧАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства. По мнению следователей, это привело к нанесению ущерба и растраты имущества ЧАО на сумму почти 225 млн грн", - говорится в сообщении.
Так, 22 апреля сотрудники СБУ провели обыски у фигурантов уголовного производства. В результате были изъяты электронные носители информации и документы.
Сейчас продолжаются следственные действия.
Ранее, вечером 22 апреля, журналист издания "Радио свобода" Михаил Ткач сообщил, что сотрудники СБУ пришли в бизнес-центр, где находится офис бизнесмена Игоря Коломойского в Киеве.
"Бизнес-центр где располагается офис Игоря Коломойского сейчас. Сотрудники СБУ. Обыски продолжаются с 20:30 и по предварительной информации продлятся еще полтора часа. Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре. Официального офиса в БЦ "Миллениум" нет. Смотрит кино", - написал Ткач на своей странице в Facebook.
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