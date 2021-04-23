Оператор газотранспортной системы будет закупать газ на бирже для балансировки и собственных нужд

Об этом рассказал глава Оператора ГТС Сергей Макогон в интервью Экономической правде.

"Мы уже интегрировались с рядом бирж, в данный момент готовимся к выходу на биржу. Там есть определенные технические проблемы, связанные с получением согласования от регулятора, синхронизация ІТ-систем, потому что нужно работать в онлайне", - сказал Макогон.

По его мнению, через 1-2 месяца ОГТСУ начнет выходить на биржу с тестовыми закупками.

Оператор будет работать с газом для балансировки и для внутренних потребностей.

"Скорее всего, это будут не все объемы на ВТВ (производственно-технологические расходы - виробничо-технологічні витрати. - ЕП), потому что в прошлом году мы купили порядка 2-3 миллиарда кубов, но если мы такие объемы выкинем на рынок, то цена просто взлетит в космос", - пояснил Макогон.

Он добавил, что речь идет об объеме 1,5 миллиарда кубов газа технологических потерь плюс балансировка.