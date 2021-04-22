Дело на 72 миллиона: завершилось следствие в отношении экс-главы правления банка «Аркада»

Нацполиция завершила следствие по факту хищения активов банка "Аркада".

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба столичной прокуратуры.

"Завершено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении экс-председателя правления АО АКБ "АРКАДА" и 8 других лиц по факту присвоения денежных средств фондов финансирования строительства в сумме 72 млн гривень", - информируют в ведомстве.

Согласно материалам досудебного расследования, подозреваемый, занимая должность председателя правления АО АКБ «АРКАДА», вместе со своими сообщниками разработал и реализовал схему присвоения денежных средств фондов финансирования строительства жилых комплексов «Эврика» и «Патриотика», управляющим которых является АО АКБ «АРКАДА».

Так, путем выдачи кредита и последующего проведения операций с использованием субъектов хозяйствования, которые не связаны с АО АКБ «АРКАДА» и подконтрольны непосредственно подозреваемому, из фондов финансирования строительства были выведены средства в сумме 50 млн гривень.

По аналогичной схеме под видом кредитования общества под залог несуществующего имущества из активов банка выведено еще 22 млн гривень.

Своими умышленными противоправными действиями участники организованной группы при содействии пособников причинили имущественный ущерб АО АКБ «АРКАДА» на общую сумму 72 млн гривень.

Экс-председателю правления и 4 служащим АО АКБ «АРКАДА» сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения в составе организованной группы по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества) УКУ и 4-м пособникам-руководителям подконтрольных обществ по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УКУ.

Указанным лицам в порядке ст. 290 УПК Украины объявлено о завершении следствия и открыты материалы уголовного производства для ознакомления. После этого обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал Укринформ, банк "Аркада" остановил строительство трех жилых массивов в Киеве ("Патриотика", "Эврика", "Патриотика на озерах"), в строительство квартир которых вложили средства более 12 тыс. граждан. Строительство 40 домов заморожено уже несколько лет.

25 августа 2020 года правление НБУ приняло решение об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.