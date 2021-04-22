НБУ применил меры воздействия к 11 страховым компаниям за нарушение нормативов

Меры воздействия применены к 11 страховым компаниям за нарушение ими обязательных нормативов за 9 месяцев 2020 года комитетом по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг по итогам третьего заседания, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, временно были остановлены все лицензии у ЧАО "СК "Капитал-Страхование", ОДО "СК "НИКА", ЧАО "Альянс-Гарант" СК", ЧАО "СК "Финекс", ОДО "СК "Финтех".

Некоторые из этих компаний допускали нарушения нормативов неоднократно в течение календарного года (несоблюдение обязательных финансовых нормативов также было в первом квартале и первом полугодии 2020 года). Страховщики не устранили полностью нарушения на дату заседания комитета.

Отмечается также, что Национальный банк решил приостановить действие лицензий этих компаний, поскольку они не имеют необходимого объема приемлемых активов для покрытия убытков, которые могут сформироваться в будущем. Часть из них вдобавок не имели достаточно приемлемых активов для выполнения страховых обязательств. Дефицит приемлемых активов этих компаний превышает 50%, а в некоторых достигает 99%.

"Продолжение заключения договоров страхования в условиях вышеупомянутого финансового состояния приведет к увеличению обязательств страховщиков и риска неполного и/или несвоевременного выполнения обязательств перед большим количеством потребителей и других клиентов", - поясняет регулятор.

По его данным, доля этих страховщиков на рынке по страховым премиям в 2020 году составляла 6,7%. Указанные компании активно работали с юридическими лицами и принимали риски на перестрахование от страховщиков-резидентов. Основными видами страхования этих компаний является страхование имущества, финансовых рисков, страхование кредитов и грузов.

Кроме того, в сообщении указано, что к шести страховым компаниям применена мера воздействия в виде обязательства устранить нарушения, в частности к: ЧАО "Перестраховочное общество "Европолис", ЧАО "СК" МИР", ЧАО "СК" Остра", ЧАО "Страховая финансовая группа "Глебов и партнеры", ЧАО "Украинская страховая компания АСКА", ЧАО "СК АСКО-Донбасс Северный".

При этом поясняется, что эти компании не нарушают нормативы, связанные со страховыми резервами, а объем и стабильность приемлемых активов для покрытия страховых резервов не вызывает пока опасности.

Отмечается также, что УСК "АСКА" и СК "АСКО-Донбасс Северный" являются членами Моторного (транспортного) страхового бюро Украины и осуществляют деятельность по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО). При этом уточняется, что УСК "АСКА" не соблюдает норматива платежеспособности и достаточности капитала, а "АСКО-Донбасс Северный" не сформировало гарантийный фонд в соответствии с законодательством.

Все 11 страховых компаний обязаны в срок до 4 июня 2021 года устранить нарушения и представить Национальному банку отчет об их устранении и заверенные надлежащим образом документы, подтверждающие это.

Решение о применении мер воздействия вступает в силу 22 апреля 2021.

В сообщении также отмечается, что в начале марта акты о правонарушениях были составлены по 46 компаниям по результатам дистанционного надзора за страховщиками во втором полугодии 2020 года. Во время первого заседания было решено обязать шесть страховщиков устранить нарушения нормативов. По результатам второго заседания Нацбанк решил приостановить действие лицензий четырех страховых компаний.

К настоящему времени регулятор рассмотрел акты о правонарушениях 21 страховой компании.