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Укргаздобыча выиграла тендер на пользование недрами Юлиевского месторождения
17:43 21.04.2021 |
АО "Укргаздобыча" по результатам тендера 21 апреля приобрела за 120,67 млн грн право на пользование недрами нефтегазового Юлиевского месторождения в Харьковской области в течение 20 лет.
Как передает Укринформ, об этом сообщается в системе электронных торгов Prozorro.
На торги подавало заявки два участника. Конкурент "Укргаздобыча", ООО "Аукционный-консалтинговый центр" предложило за месторождение 58,74 млн грн, что равно стартовой цене. "Укргаздобыча" вышла на торги с предложением в 120,67 млн грн.
Юльевское месторождение (Золочевский блок) расположено в пределах Богодуховского и Харьковского районов Харьковской области. Вид полезного ископаемого месторождения - газ природный, конденсат; сопутствующие полезные компоненты - этан, пропан, бутан, гелий.
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