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BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок
16:53 21.04.2021 |
Платформа совместных автопоездок BlaBlaCar купила украинскую облачную платформу Octobus, которая занимается организацией автобусных поездок. Об этом сообщает пресс-служба BlaBlaCar.
Автобусные перевозчики используют Octobus для автоматизации бизнес-процессов: от продаж и маркетинга до аналитики, бухгалтерии и управления автопарком. Благодаря сделке о покупке перевозчики смогут цифровизировать свою работу: создавать свои сайты, приложения и организовывать колл-центры.
Благодаря сделке у пользователей появится больший выбор, ехать на автобусе или попутном легковом автомобиле, добавили в компании.
В BlaBlaCar также сообщили о привлечении 97 млн евро инвестиций. Их направят на стимуляцию роста компании и развитие автобусного бизнеса BlaBlaCar. Инвесторами стали фонды VNV Global, Otiva J/F AB и FMZ Ventures.
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