«Завод им. Малышева» закончил 2019 с убытками в 420 миллионов - директор

Харьковский «Завод им. Малышева» закончил 2019 год с убытками в сумме 420 млн грн из-за чрезмерных расходов.

Об этом в интервью Укринформу рассказал генеральный директор предприятия Василий Крылас, который возглавил завод в январе 2020-го.

По его словам, анализ контрактов, которые уже были просроченными на время его прихода на предприятие, показал, что по некоторым договорам работы вообще не начинались, по другим начинались, но готовой продукции практически не было. При этом до 80% средств уже было получено от заказчиков.

В 2020 году предприятие работало в рамках оставшихся 20%. «То есть было так, что мы получали в месяц 50-60 млн грн, а продукции надо отдать 100-120 млн. И до конца 2020 года мы вышли из этой «истории», закрыли эти 400 млн продукцией. Даже кредиторскую задолженность удалось уменьшить на 80 млн», - сказал Крылас.

Директор добавил, что предприятие принимало все возможные новые контракты, чтобы «вытянуть». «Например, с Житомирским бронетанковым заводом подписали контракт на поставку 25 комплектов гусениц. За свои оборотные средства нам удалось выполнить контракт на ремонт по техническому состоянию танков «Булат». Я подчеркиваю, что за свои, потому что Министерство обороны, согласно законодательству, не может авансировать предприятия, которые уже имеют перед ним задолженность», - пояснил руководитель.

После завершения года работы на предприятии сравнили суммы, которые поступали на счета в 2019 и 2020 годах, и на сколько миллионов гривень было произведено продукции в эти годы.

«И что мы увидели? В 2019-м, чтобы изготовить продукции на 1 млн грн - тратили 1,3 млн. Можно было так работать? Да, и премии платить. А в прошлом году мы товар на миллион делали за 660 тысяч! И, возвращаясь к вопросу, куда делись деньги? Были потрачены. Вот так жили, так вели деятельность. Поэтому был убыток за 2019 - минус 420 млн», - сказал Крылас.

Относительно влияния на деятельность COVID-19 директор отметил, что оно было очень ощутимым, ведь контракты предусматривают, что продукция принимается инспекцией заказчика на территории предприятия. Из-за перекрытых границ продукция накапливалась на складе, и денег за нее завод не получал. В феврале 2021 года около 30 инспекторов от заказчиков работали на предприятии одновременно. И в марте было отгружено продукции более чем на 470 млн грн.

Крылас отметил, что в первой половине мая завод получит авансирование под новые контракты, которое позволит войти и в ритм стабильной работы, погасить зарплатную задолженность, на длительный период обеспечить зарплатный фонд и выполнить обязательства перед поставщиками. В этом году по сравнению с предыдущим на предприятии планируют увеличить количество производимой продукции на 30% и более чем вдвое ее реализацию.

Как сообщалось, «Завод имени В. А. Малышева» - государственное предприятие, специализирующееся на выпуске и модернизации тяжелой и легкой бронетехники. Предприятие закончило 2020 год с убытками 112,4 млн грн (в 2019 году - 420 млн грн), общая кредиторская задолженность, которая накапливалась последние 9 лет, на 1 января составляла 1,8 млрд грн. Работникам предприятие задолжало около 60 млн грн - это 50% зарплаты за февраль и полная за март. По данным Укроборонпрома, с июня 2021 года предприятие благодаря новым контрактам выйдет на стабильную работу и своевременные выплаты, поэтому впервые за десятилетие должно закончить год с прибылью, пока в 5 млн грн.

