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В Укроборонпроме представили нового директора «Зори-Машпроекта»
18:41 19.04.2021 |
Николаевское государственное предприятие НПКГ «Зоря - Машпроект» получило нового генерального директора. Им стал Алексей Жуковец, который до этого момента возглавлял Житомирский бронетанковый завод.
Об этом во время брифинга 19 апреля сообщил генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Юрий Гусев, передает корреспондент Укринформа.
«По результатам первого квартала этого года для меня была совершенно очевидна необходимость смены руководства «Зоря» - «Машпроект». А Алексей Жуковец показал очень хорошие результаты в работе в должности главы Житомирского бронетанкового завода в прошлом году. Когда он пришел на то предприятие, оно также имело долги и много проблемных вопросов. Сегодня оно успешно работает и выполняет оборонные заказы», - сказал Гусев.
В свою очередь, новоназначенный гендиректор отметил, что не боится ответственности и приложит все усилия, чтобы выполнить поставленные ему задачи.
«На сегодняшний день мне трудно сказать что-то конкретное об этом предприятии, ведь я нахожусь на нем всего полтора часа. Однако уже сейчас могу отметить, что первыми шагами будут решение проблем сбыта продукции, вопросов безопасности и завершение работы на Яготинской газоперекачивающей станции», - сказал Жуковец.
По его мнению, в настоящее время предприятие может обеспечить производство продукции. Но главной проблемой является ее сбыт.
«Мы будем максимально продвигать нашу продукцию на внешних рынках, там, где наши основные покупатели и откуда нас пытаются выселить наши конкуренты, в том числе Российская Федерация. Мы работаем в узком сегменте, где не так много производителей аналогичной продукции. Но они есть. И если мы будем спать, не проводить более агрессивную политику на внешнем рынке, то будет беда», - отметил Жуковец.
Что касается вопросов безопасности, то он будет пытаться создать такие условия на предприятии, чтобы исключить воровство важной документации и другой продукции. Ведь в последнее время правоохранительные органы несколько раз задерживали работников предприятия, которые пытались похитить и сбыть конкурентам продукцию николаевских машиностроителей.
ГП НПКГ «Зоря» - «Машпроект» - известный в мире разработчик и производитель газовых турбин и газотурбинных установок морского и общепромышленного применения. Доля экспорта в общем объеме поставок составляет 90%.
Как сообщал Укринформ, Николаевское государственное предприятие «Зоря» - «Машпроект» вошло в тройку государственных предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Украины, которые имеют наибольшее динамическое развитие.
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