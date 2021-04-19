АРМА выбрала Укртранснафту управляющим «трубы Медведчука»

АРМА выбрало управляющим для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" АО "Укртранснафта".

Как передает Укринформ, об этом сообщает АРМА.

"По итогам рассмотрения предложений участников конкурса по отбору управляющего для части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» Тендерный комитет АРМА по вопросам управления активами принял решение об избрании победителем конкурса АО "Укртранснафта", - сообщает АРМА.

В Нацагентстве подчеркнули, что победитель полностью соответствовал установленным критериям отбора и предложил наиболее выгодные экономические условия. Кроме того, касательно другого конкурсанта - ООО «Прикарпатзападтранс» - постановлением Высшего антикоррупционного суда Украины от 23.02.2021 г. предусмотрен запрет на пользование и распоряжение указанным активом.

Как сообщалось, СНБО на заседании 19 февраля принял решение о применении санкций к 19 юридическим и восьми физическим лицам, среди которых народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. Ограничения ввели в связи с расследованием СБУ относительно финансирования терроризма.

По данным секретаря СНБО, санкции налагаются на все имущество Медведчука.

21 февраля Президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность нефтепровод "Прикарпатзападтранс", введя в действие решение СНБО от 19 февраля.

23 февраля Высший антикоррупционный суд принял решение об аресте и передаче в управление АРМА всего имущества и инфраструктуры стратегического нефтепровода. В то же время до определения победителя конкурса и начала им мероприятий по управлению арестованный объект находится на ответственном хранении АО "Укртранснафта".

