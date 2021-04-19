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Нафтогаз подал иск против Кабмина: требует 4,5 млрд грн компенсаций
15:55 19.04.2021 |
НАК "Нафтогаз Украины" подала иск в суд против Кабинета министров и Госказначейства. Нафтогаз хочет получить от Кабмина 4,491 млрд грн в качестве "возмещения нанесенного вреда", свидетельствуют данные Единого госреестра судебных решений.
В документе киевского Хозсуда не указываются детали и причины иска. LIGA.net направила соответствующий запрос в Нафтогаз.
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