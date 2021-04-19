ПриватБанк получил в первом квартале 2021 года 2,4 млрд грн прибыли

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

ПриватБанк получил в первом квартале 2021 года 2,4 млрд грн прибыли

 

ПриватБанк по итогам первого квартала 2021 получил 2,4 млрд грн прибыли. Как сообщила пресс служба банка, за первые три месяца года прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций составил 8,5 млрд грн, что на 27% больше результатов первого квартала 2020 года. Это еще раз доказывает, что бизнес-модель банка является устойчивой, а банк способен адаптировать свою деятельность к вызовам новой COVID-реальности.

Количество активных клиентов банка выросло по сравнению с первым кварталом 2020 года на 6% до 18,64 миллионов, а число активных пользователей цифрового банка Приват24 - на 30% до 13 млн. Соответствующее увеличение объемов операций обеспечило рост комиссионных доходов банка на 16% до 5 млрд грн.

Чистый процентный доход по сравнению с первым кварталом прошлого года вырос на 21% и составляет 6,3 млрд грн. Банк продолжает планомерно снижать депозитные ставки чтобы кредитные ресурсы стали доступными как для бизнеса, так и для простых украинский. Так, кредитный портфель банка по сравнению с четвертым кварталом 2020 увеличился на 6% до 58,5 млрд грн, но еще на 4,7% меньше «доковидних» объемов первого квартала прошлого года. Постепенное восстановление портфеля происходит благодаря развитию кредитования малого и среднего бизнеса.

Впрочем, изменения в мировой экономике и экономике Украины, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны, обусловили в первом квартале года отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученных в качестве взноса в уставный капитал банка при национализации.

Ситуативный, не связанный с обычной деятельностью банка, ущерб от этого портфеля за 3 месяца 2021 составил -6,8 млрд грн. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично, на 0,5 млрд грн, компенсирует эти убытки. Но, в общем, влияние исключительно макроэкономических факторов обусловило значительное снижение уровня прибыли банка.
 

ПО РУБРИКАМ

13:35 Курс доллара 19 апреля снижается к мировым валютам

13:10 Канада одобрила запуск первых в мире ETF на базе Ethereum

12:32 Справочный курс гривны 16 апреля понижен на 1,37 коп до 27,9713 грн/$1

12:16 Азиатские биржи 19 апреля закрылись ростом вслед за рынками США

12:13 Китайская Ant Group хочет избавиться от основателя Джека Ма

12:02 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 19.04.21

11:57 Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 16.04.21

11:54 Остаток средств на корсчетах банков 17.04.21

10:46 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 16.04.2021

10:42 Цена биткоина упала в воскресенье на 12 %

09:07 Золото дешевеет 19 апреля после сильнейшего недельного роста

07:31 Американские индексы 16 апреля установили новые рекорды

16.04 Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ

16.04 Популярный мем «Телебачення Торонто» продали в виде NFT за $2500

16.04 НБУ вторую неделю подряд не выходил с интервенциями на межбанк

• дальше…

14:48 Кабмин назначил временного главу Госаудитслужбы на новый пятилетний срок

14:15 Цены на нефть 19 апреля продолжают снижаться

12:43 Розничные операторы за выходные (17-19 апреля) повысили стоимость бензина и ДТ на 0,1–1,4 грн/л

12:09 Газотранспортные компании ЕС планируют водородные сети протяженностью 40 тыс километров

09:59 Минэкономики прекращает принимать заявки от аграриев на получение госпомощи

09:52 Новая технология Нафтогаза повысит добычу газа на 20%

09:46 Глава САП второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+»

09:07 Золото дешевеет 19 апреля после сильнейшего недельного роста

16.04 Пик напряженности на мелкооптовом рынке топлива пришелся на среду-четверг, но к пятнице ситуация несколько успокоилась

16.04 Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

• дальше…

09:41 «Может умереть в любой момент». Почему врачи призывают срочно спасать Навального

09:30 Власти Великобритании введут закон для защиты от «враждебных государств», таких как Россия и Китай - СМИ

09:22 США выводят войска из Афганистана. Страна окажется во власти «Талибана»?

09:14 США пообещали защитить Японию от Китая ядерным оружием

08:54 Чехия откажется от допуска россиян к построению АЭС из-за подрыва складов оружия агентами РФ

08:50 Глава МВД Чехии отказался от поездки в Москву для переговоров о «Спутнике V»

08:47 Взрывы в Чехии: «Петров» и «Боширов» заложили взрывчатку, она сработала раньше - СМИ

16.04 Норвегия позволила США строить военные объекты по новому договору

16.04 Первый штат США принял закон о запрете двигателей внутреннего сгорания

16.04 Иран начал обогащение урана до 60 процентов

16.04 Суд в Гонконге огласил меры наказания ведущим демократическим активистам

16.04 Власти Германии разрешили «Русалу» Дерипаски купить крупнейший алюминиевый завод

16.04 Правительство Китая задумалось о том, чтобы ввести в стране так называемый срок годности для цифрового юаня

16.04 Заработало наземное продолжение «Северного потока - 2». Откуда в нем газ?

16.04 ЕС поддержал санкции США против Кремля

• дальше…

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

08.04 Если ситуация с коронавирусом в Киеве не улучшится, локдаун могут продлить до 10 мая - Кличко

08.04 Киевсовет отменил плату за парковку на время карантина

07.04 Отопительный сезон в Киеве завершится 10 апреля, – Кличко

06.04 USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

06.04 Часть киевских водителей маршруток отказались работать из-за локдаун

05.04 Средняя цена на квартиры в новостройках Киева, в марте 2021 года составила 33 253 грн/кв.м

02.04 В марте средняя цена 1 кв. м домов в пригороде Киева составила 23 511 грн.

• дальше…

14:36 Торги с крымскими татарами: Как Ермак попал в очередной громкий скандал

14:11 Президентская крыша. Зачем Зеленский решил монополизировать олигархов

14:02 Евгений Магда: Для скептиков украинского членства в ЕС не имеет значения, кто у нас президент и давит ли Россия

13:43 Вадим Денисенко: Тероборону не создают, потому что власть боится украинцев с оружием на руках

09:46 Глава САП второй раз отменил постановление о закрытии дела «Роттердам+»

08:39 Зеленский предложил Макрону подписать декларацию о принятии Украины в ЕС

08:31 В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»

08:15 Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей

08:06 Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке

07:51 «А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО

16.04 Броманс с Макроном за спиной у Меркель. Зачем Зеленский съездил в Париж

16.04 Женитесь на Украине: К чему приведут непрерывные напрашивания в НАТО и ЕС

16.04 Депутаты от «Евросолидарности» и «Батькивщины» пытаются отменить голосование в целом за законопроект об изменениях, касающихся института старост

16.04 Вадим Денисенко: Закон об олигархах нужен для зачистки политического поля от конкурентов

16.04 Две цели на воде: Для чего Россия начала эскалацию на Азовском и Черном морях

• дальше…

12:28 Заявления Илона Маска о совершенстве автопилота полны излишней самоуверенности

16.04 Первый штат США принял закон о запрете двигателей внутреннего сгорания

16.04 Поставщики сырья для аккумуляторов пока не готовы к буму на рынке электромобилей

16.04 Xiaomi не попала в Топ-3, уступив даже Huawei. На крупнейшем рынке смартфонов новый лидер

16.04 Суд отменил решение, обязавшее Apple выплатить $506 млн в патентном споре по технологиям LTE

15.04 Глава TSMC заявил, что дефицит процессоров сохранится в 2022 году

15.04 Учёные скопировали антибликовое покрытие у роз. Оно сопобно повысить эффективность солнечных панелей на 10%

15.04 Nvidia переведет GeForce RTX 3060 на новый графический процессор ради того, чтобы защита от майнинга наконец-то заработала

15.04 Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая

15.04 Google представила язык программирования Logica для работы с данными

14.04 Bentley представила открытую версию Continental GT Speed

14.04 Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G

14.04 «Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме

14.04 Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой

14.04 Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно