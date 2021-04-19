Финансовые новости
- |
- 19.04.21
- |
- 11:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
|
|
"Вкладывать деньги в обанкротившиеся банки все равно, что лечить алкоголизм водкой"
Константин Кушнер
Новая технология Нафтогаза повысит добычу газа на 20%
09:52 19.04.2021 |
Дивизион «Нафтогаз разведка и добыча» внедряет новую технологию - капиллярные системы - для истощенных месторождений, которая повышает добычу газа на 20%
Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Укргаздобычи.
Отмечается, что новую технологию применяют на скважинах, пробуренных на месторождениях с низким пластовым давлением, работу которых осложняет накопление жидкости. Капиллярные системы позволяют стабилизировать работу скважины и уменьшить потери на продувку. В результате газ выходит из скважины в большем объеме и с меньшими производственными потерями.
Специалисты компании уже применили эту технологию на первых 10-ти скважинах, впоследствии ее внедрили на 43 скважинах, а до конца 2021 года планируют охватить еще 45. Эффект применения - в среднем рост добычи газа на 20%.
«Повышение эффективности месторождений, которые уже эксплуатируют, - один из наших стратегических приоритетов. И мы постоянно в поиске решений, которые при минимальных затратах позволяют интенсифицировать добычу. Они есть, их активно применяют на международном рынке, и мы активно привлекаем их в Украину. Это и новые подходы к бурению эксплуатационных скважин, и усовершенствованные методы контроля давления, и механизированная добыча, которую мы уже успешно масштабируем на наших скважинах. Внедрение технологии капиллярных систем - это еще одно удачное решение, которое позволяет решить проблему обводнения скважин, не останавливая их работы. А значит - без потерь объемов газа», - объяснил заместитель директора дивизиона «Нафтогаз разведка и добыча» по вопросам добычи Олег Толмачёв.
Как сообщал Укринформ, ранее Нафтогаз начал устанавливать оборудование для механизированной добычи, которое поможет увеличить дебит газа на «старых» месторождениях.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|В Германии сдержанно отреагировали на призывы посла Украины принять страну в НАТО «как можно скорее и без всяких оговорок»
ТОП-НОВОСТИ
|Посольский шантаж. Когда пугать Запад ядерным оружием станет нашей национальной идеей
|Позитив недели. КБ «Луч» представило наше лучшее оружие на выставке в Ираке
|«А когда нас будут бомбить?» Как растет истерия в ОРДЛО
|Курс доллара на межбанке успокоили перед выходными, но на следующей неделе он может вырасти на выплатах по ОВГЗ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Новая технология Нафтогаза повысит добычу газа на 20%
|Медицинская группа «Адонис» откроет в Киеве в этом году 4 медицинских центра
|АМКУ начал расследование против ПриватБанка и Ощадбанка за завышение ставки интерчейндж
|Конкурсная комиссия утвердил стартовую цену продажи ОГХК в размере 3,7 млрд гривен
|Нацбанк предупредил шесть страховых компаний о нарушении нормативов
|«Приватбанк» скоро выставят на продажу, – глава Нацбанка
Это интересно
|Тысячи беспилотников Cruise Origin заступят на службу в такси Дубая
|Google представила язык программирования Logica для работы с данными
|Bentley представила открытую версию Continental GT Speed
|Sony представила середнячок Xperia 10 III — дисплей OLED, защита от воды и 5G
|«Мошенник века» Бернард Мэдофф умер в американской тюрьме
|Sony представила Xperia 5 III — компактный флагман на Snapdragon 888 с продвинутой камерой
|Citroen представил флагманский кроссовер-лифтбек C5 X