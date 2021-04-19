Новая технология Нафтогаза повысит добычу газа на 20%

Дивизион «Нафтогаз разведка и добыча» внедряет новую технологию - капиллярные системы - для истощенных месторождений, которая повышает добычу газа на 20%

Как передает Укринформ, об этом сообщается на сайте Укргаздобычи.

Отмечается, что новую технологию применяют на скважинах, пробуренных на месторождениях с низким пластовым давлением, работу которых осложняет накопление жидкости. Капиллярные системы позволяют стабилизировать работу скважины и уменьшить потери на продувку. В результате газ выходит из скважины в большем объеме и с меньшими производственными потерями.

Специалисты компании уже применили эту технологию на первых 10-ти скважинах, впоследствии ее внедрили на 43 скважинах, а до конца 2021 года планируют охватить еще 45. Эффект применения - в среднем рост добычи газа на 20%.

«Повышение эффективности месторождений, которые уже эксплуатируют, - один из наших стратегических приоритетов. И мы постоянно в поиске решений, которые при минимальных затратах позволяют интенсифицировать добычу. Они есть, их активно применяют на международном рынке, и мы активно привлекаем их в Украину. Это и новые подходы к бурению эксплуатационных скважин, и усовершенствованные методы контроля давления, и механизированная добыча, которую мы уже успешно масштабируем на наших скважинах. Внедрение технологии капиллярных систем - это еще одно удачное решение, которое позволяет решить проблему обводнения скважин, не останавливая их работы. А значит - без потерь объемов газа», - объяснил заместитель директора дивизиона «Нафтогаз разведка и добыча» по вопросам добычи Олег Толмачёв.

Как сообщал Укринформ, ранее Нафтогаз начал устанавливать оборудование для механизированной добычи, которое поможет увеличить дебит газа на «старых» месторождениях.