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Медгруппа «Адонис» планирует увеличить коечный фонд в 2,5 раза
11:39 19.04.2021 |
Медицинская группа компаний "Адонис" планирует увеличить коечный фонд более чем вдвое, сообщил директор по развитию группы Виталий Гирин.
"Сейчас у нас порядка 60 коек, включая родильные дома, мы хотим увеличить коечный фонд до 150", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
Гирин отметил, что в настоящее время для частной клиники оптимальное минимальное количество коек для полной ее загруженности - от двенадцати, плюс одна операционная.
Он также сообщил, что "Адонис" изучает возможности развития в регионах.
"Это точно интересный рынок, я считаю, что рынок Киева плюс-минус насыщен, хотя количество жителей Киева увеличивается, растет платежеспособность клиентов и пациентов. В принципе, нам есть чем заниматься в Киеве и Киевской области, но перспективы - это однозначно рынок за пределами Киевской области", - сказал он.
"Адонис" - многопрофильный медицинский центр для взрослых и детей, работает с 1997 года. В настоящее время "Адонис" насчитывает 10 филиалов в Киеве и области, в том числе исследовательскую лабораторию и два роддома.
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